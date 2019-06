View this post on Instagram

Um seinen Meister Cimabue zu beeindrucken, malte der junge Giotto einst diesem eine Schmeissfliege aufs Gemälde. Cimabue versuchte das ungeliebte Insekt davonzujagen, bevor er voller Erstaunen die Illusion der Malerei seines Schützlings erkannte! Dem dreijährigen Bub, der heuer in Basel die Plastik hinuntergeschleudert hat, ist diese Geste daher kaum zu verübeln. #artbasel #bub #artofdestruction #zerstörung #ligabue #giottodibondone #scheissfliege #pardon #schmeissfliege #50000 #moneten #kohle #emergingartist #performancekunst #unknownartist #katharinafritsch #genderequality #maderl