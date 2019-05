Budapeštas policijas preses sekretārs Adrians Pāls: "Saskaņā ar mūsu pašreizējiem datiem uz kuģa bija 35 personas. Divi ungāri - kapteinis un viņa palīgs, un 33 personas no Dienvidkorejas. Divi no 33 personām bija gidi, bet pārējie - tūristi. Septiņus cilvēkus izdevās nekavējoties izglābt un nogādāt uz trijām dažādām slimnīcām. Diemžēl mēs atradām arī septiņus mirušos, kurus pašlaik identificē. Divus no upuriem ir izdevies identificēt. Šobrīd mēs meklējam vēl 21 cilvēku."

Mirklis pirms kruīza kuģu "Hableany" ("Nāra") un "Viking Sigyn" sadursmes pie Margitas tilta pīlāriem. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Novērošanas kameru video mēs varam redzēt, ka mazais kruīza kuģis "Hableany" ("Nāra") un lielākais kuģis "Viking Sigyn" kuģo uz ziemeļiem. Kad viņi sasniedz Margitas tilta pīlārus, tad "Nāra" kaut kāda iemesla dēļ pagriežas kuģa "Viking" priekšā. Kad lielais kuģis saduras ar "Nāru", tas tiek pastumts uz sāniem un septiņas sekundes pēc notikušā apgāžas uz sāniem un nogrimst. Video ir redzams, kā kuģis apgāžas, kad tas nonāk zem tilta," situāciju skaidro Pāls.

Ugunsdzēsēju brigādes pulkvedis Zolts Gabors stāsta: Šobrīd kuģa bojāejas vietā armijas vienības būvē pontona tiltu, no kura ūdenslīdēji varēs nirt Donavā, lai noskaidrotu, kādā kondīcijā ir nogrimušais kuģis. Kad tas būs noskaidrots, mēs varēsim izplānot, kā to no upes izcelt."



"Vraka izcelšana var ilgt vairākas dienas, pat nedēļu," vēstīja valsts ziņu aģentūra MTI, citējot vraku izcelšanā specializējušās kompānijas vadītāja teikto.

Jauns.lv jau ziņoja, ka ceturtdienas vakarā Donavas upē Budapeštā notika divu kruīza kuģu sadursme, kurā gāja boja 7 cilvēki un 21 pazuda bez vēsts.



21 bez vēsts pazudušā cilvēka meklēšana Donavas ūdeņos vēl turpinās, lai gan cerības viņus atrast dzīvus ir mazas, jo glābēju darbu apgrūtina stipras straumes un slikta redzamība.

Pēc notikušā ir aizturēts kruīzu kuģa "Viking Sigyn" kapteinis.

Ir personīgi un materiāli iemesli turēt aizdomās aizturēto kruīzu kuģa "Viking Sigyn" kapteini, kurš ir Ukrainas pilsonis, paziņoja policija, neminot sīkākas detaļas.



Viena bojāgājušā līķis tika atrasts vairākus kilometrus no sadursmes vietas, paziņoja policija.

Septiņus izdzīvojušos pasažierus neilgi pēc katastrofas izglāba citu kuģu pasažieri, izceļot viņus no ūdens. Viņi ir cietuši no hipotermijas, lai gan atradās ūdenī relatīvi īsu laiku.