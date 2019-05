Izmeklēšanas atzinumos norādīts, ka lidmašīnas gan atradušās pārāk tuvu cita citai, taču saskaņā ar Eiropas Savienībā lietoto aviācijas incidentu izmeklēšanas metodiku notikušais nav vērtējams nedz kā avārija, nedz kā bīstams incidents.

Izmeklēšanas gaitā konstatēts, ka 20.aprīlī Lietuvas gaisa telpā starp divām lidmašīnām netika uzturēts minimālais noteiktais atstatums, bet, abās lidmašīnās iedarbojoties Gaisa kuģu sadursmju novēršanas sistēmai (ACAS), to apkalpes saņēmušas ieteikumus, kā izvairīties no sadursmes. Pildot šos norādījumus, viena no apkalpēm saņēmusi vēl vienu sistēmas brīdinājumu - izvairīties no sadursmes ar trešo lidmašīnu.

Pateicoties sekmīgiem sistēmas un cilvēku lēmumiem, nopietnākus incidentus izdevies novērst.

Kā iepriekš jau norādījusi "Oro navigacija", provizoriskā izmeklēšana liecināja, ka incidenta laikā horizontālais atstatums starp lidmašīnām bijis vismaz pieci kilometri, bet vertikālais - vismaz 200 metri.

Par notikušo nesen vēstīja Lietuvas portāls "15min.lt ". Saskaņā ar tā rīcībā esošo informāciju virs Lietuvas vienpadsmit kilometru augstumā lidojušas Polijas aviokompānijas LOT lidmašīna reisā no Varšavas uz Tallinu, Turcijas lidsabiedrības "Corendon" lidmašīna no Oulu Somijā uz Haniju Grieķijas Krētas salā un Tunisijas "Nouvelair" lidmašīna no Helsinkiem uz Monastīru Tunisijā.

Kā sprieda portāls, tāda situācija varēja izveidoties aviodispečera pārguruma dēļ.

Savukārt "Oro navigacija" ziņu aģentūru BNS informējusi, ka dispečeram nedz pirms maiņas, nedz tās laikā nav bijis sūdzību par veselību un atpūtai paredzēto pārtraukumu viņš atzinis par pietiekamu.

Valsts aeronavigācijas uzņēmums norādījis, ka pērn Lietuvā fiksēti divi līdzīgi incidenti. Šobrīd "Oro navigacija" ievieš modernāku sistēmu, kas brīdinās par lidmašīnu bīstamu satuvošanos.

Par minēto incidentu informētas visas atbildīgās institūcijas - Eiropas Aviācijas drošības aģentūra, Transporta kompetenču aģentūra un atbildīgās Tieslietu ministrijas amatpersonas.