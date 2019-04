Viņu veikums aprakstīts Ķīnas žurnālā "National Science Review". Pētījums, piedaloties vairākām universitātēm un Kanmingas Zooloģijas institūtam Ķīnas dienvidrietumos, varētu sniegt lielāku izpratni par evolūcijas procesiem, kas noveda līdz cilvēku saprātam. Tomēr vienlaikus šādi eksperimenti ir biedējoši.

Ķīnieši uzlaboja vairākus rēzus makakus, izmantojot cilvēka gēnu MCPH1, kas saistīts ar smadzeņu augšanu. Ar vīrusa palīdzību gēnu ievietoja embrijos, ļaujot pēc tam visam ritēt savu gaitu. Piedzima 11 mērkaķi ar izmainītu genomu, izdzīvoja tikai pieci.

Smadzenes nevienam nebija lielākas nekā parasti, taču visi šie mērkaķi labāk tika galā ar atmiņas testiem un informācijas apstrādi. Zinātnieki uzskata, ka šādi eksperimenti ļaus apgūt prasmes mainīt cilvēku gēnus, palīdzot novērst, piemēram, smadzeņu darbības traucējumus.

Viens no pētījuma vadītājiem Su Bings apgalvo, ka eksperimentā ievērotas ētikas vadlīnijas, ne tikai Ķīnas, bet arī starptautiskā laba zinātnes prakse un dzīvnieku aizsardzības normas.

Kritiķi norāda uz neētiskumu un risku. Šādā veidā varot pat rasties dzīvnieki, kas domā kā cilvēki – ja mūsu saprāts ir neparastas mutācijas rezultāts, to pašu var panākt laboratorijā.

Ķīnas zinātnieku eksperimentā uzlaboti rēzus makaki. (Foto: Shutterstock)

Kolorādo universitātes bioētikas eksperte Žaklīna Glovera norāda, ka ir bezatbildīgi cilvēciskot dzīvniekus: “Kur viņi dzīvos, un ko viņi darīs? Neradiet būtnes, kam nebūs pilnvērtīgas dzīves nekādā veidā.” Ķīnieši rietumnieku kritiku noraida un neslēpj, ka turpinās savus ģenētiskos eksperimentus.

Novembrī Ķīnas zinātnieks He Dzjaņkui no Šeņdžeņas paziņoja, ka pasaulē nākuši pirmie ģenētiski uzlabotie cilvēkbērni – dvīņu meitenes. Viņu tēvs ir inficējies ar HIV, un zinātniekam izdevās no bērnu genoma izņemt gēnu CCR5, kas ļauj imūndeficīta vīrusam iekļūt šūnās. Bērni ir visnotaļ veselīgi un būšot neuzņēmīgi pret HIV. Tomēr arī Ķīnā ir aizliegts rediģēt gēnus cilvēku embrijos, un varas iestādes veic izmeklēšanu.