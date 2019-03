"Es zinu, ka ir ilgas pēc jaunas pieejas un jaunas vadības otrajā "Breksita" fāzē, un es tam nestāvēšu ceļā," konservatīvo likumdevēju tā dēvētajai 1922.gada komitejai sacīja premjere, teikts Dauningstrītas izplatītajos runas fragmentos.

"Es zinu - daži ļaudis ir uztraukti, ka, ja jūs balsosiet par izstāšanās vienošanos, es to uztveršu kā mandātu, lai steigtos uz otro fāzi bez debatēm, kas mums ir nepieciešamas. Es to nedarīšu, es esmu dzirdējusi, ko jūs sakāt."

"Bet mums ir jāpanāk, ka vienošanās tiek apstiprināta un "Breksits" tiek īstenots."

Pēc konservatīvo likumdevēju teiktā, Meja atkāpsies, tiklīdz tiks pieņemta "Breksita" vienošanās.

Meja paziņoja, ka "viņa nepaliks amatā uz nākamo sarunu fāzi", pēc Mejas sarunām ar konservatīvajiem deputātiem pavēstīja deputāts Džeimss Kārtlidžs.

Premjere sarunās ar deputātiem apsolījusi, ka atkāpsies, tiklīdz tiks apstiprināta "Breksita" vienošanās. Meja sarunās ar deputātiem nav nosaukusi datumu, kad demisionēs.

Meja iecerējusi, ka trešo balsojumu par "Breksita" vienošanos varētu rīkot šonedēļ un iespējamākā diena ir piektdiena.

Daudzi konservatīvie deputāti bija aicinājuši Meju atkāpties vai noteikt atkāpšanās datumu, lai viņa gūtu atbalstu "Breksita" līgumam, kuru parlaments jau divas reizes noraidījis.

"Tātad stingrie "Breksita" piekritēji balsos par premjeres "vienošanos" nevis tāpēc, ka tā ir laba mūsu valstij, vai pareizā lieta, kas būtu jādara, un pat ne tāpēc, ka ar to tiek īstenots "Breksits", bet tāpēc, ka ar to var tikt vaļā no premjeres. Apkaunojoši," tviterī ierakstījusi proeiropeisikā deputāte Anna Sūbri, kas torijus pameta Mejas "Breksita" politikas dēļ.

Skotijas pirmā ministre Nikola Stērdžena, kas iestājas par Lielbritānijas palikšanu Eiropas Savienībā, pieļāva, ka līdz ar Mejas lēmumu atkāpties agrāk, nekā tas tika paredzēts, cīņa par "Breksitu" vieglākā formā vai tā apturēšanu kļūs grūtāka.

"Ja "Breksits" galu galā tiks uzspiests uz tādas vienošanās pamata, kuru neviens neatbalsta, kas patiesībā ir tik slikta vienošanās, ka premjerei bija jāapsola atkāpties, lai to dabūtu cauri, tad tas jau tā sliktu projektu padarīs vēl sliktāku," tviterī norādīja Stērdžena.

Jau ziņots, ka Lielbritānijas parlaments šodien sāks balsot par alternatīvām premjerministres Terēzas Mejas panāktajam "Breksita" līgumam.

Parlamenta deputāti pirmdien nobalsoja par kontroles pārņemšanu pār "Breksita" turpmākās stratēģijas noteikšanu, lai gan likumdevēju starpā joprojām valda šķietami nepārvaramas domstarpības par to, kā būtu īstenojama izstāšanās no Eiropas Savienības, par ko 2016.gada referendumā nobalsoja 52% tā dalībnieku.