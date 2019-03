Slavenais režisors Emirs Kusturica iesaistās politikā

Taču kancelejas paziņojumā nav norādīts, kādi tieši būs Kusturicas pienākumi.

Zināms, ka Kusturica un Dodiks ir tuvi draugi.

Nacionālists Dodiks, kuram ASV piemērojušas sankcijas, oktobrī tika ievēlēts trīspusējā prezidentālajā padomē, radot bažas par Bosnijas-Hercegovinas nākotni.

No horvātu puses prezidentālajā padomē tika ievēlēts mērenais Žeļko Komšičs, bet no musulmaņu puses - Šefiks Džaferovičs.

Dodiks sāka savu politisko karjeru kā Rietumu atbalstītājs, bet vēlāk kļuva par kvēlu nacionālistu un izrādījis atklātas prokrieviskas simpātijas.

Viņš iestājas par Bosnijas-Hercegovinas sadalīšanu, kā arī kategoriski noliedz, ka serbi Bosnijas pilsoņkara laikā būtu pastrādājuši kara noziegumus, tostarp arī musulmaņu slaktiņu Srebrenicā.

Kusturica, kurš dzimis Sarajevā, bet nav atgriezies tur kopš 1992.-1995.gada kara, arī pazīstams ar radikāliem uzskatiem.

Kritiķi viņa 1995.gadā iznākušo filmu "Underground", kas saņēma Kannu festivāla galveno apbalvojumu "Zelta palmas zaru", uzskatīja par pārāk proserbisku.

1985.gadā ar "Zelta palmas zaru" tika apbalvota Kusturicas filma "When Papa Was Away on Business" ("Tēvs dienesta darīšanās").