VIDEO: Sidnejas zooloģiskajā dārzā piedzimuši 3 Sumatras tīģera mazuļi

Notikumu īpašu padara tas, ka šīs sugas dzīvnieki ir liels retums.

Zooloģiskais dārzs par skaisto notikumu plašākai publikai paziņoja 6. februārī. Tas ir "neticami veiksmīgs" brīdis tik retajiem Sumatras tīģeriem, jo to kopējā savvaļas populācija Sumatrā ir apmēram 350 tīģeri.

Mazuļu tēvs Klarens ar Kartiku tika iepazīstināts 2018. gadā, lai noskaidrotu vai abi lielie kaķi ir saderīgi. Nebija ilgi jāgaida, lai abu starpā rastos simpātijas un viņi sapārotos.

Paredzams, ka mazuļi, kuriem vēl nav doti vārdi, publikai tiks atrādīti martā, vēsta "Taronga" zooloģiskā dārza preses relīze.

Sumatras tīģeris ir vienīgā līdz mūsdienām izdzīvojusī Zunda salu tīģera pasuga, kas sastopama tikai Sumatras salā. Izmirušās pasugas ir Bali tīģeris un Javas tīģeris. Saskaņā ar Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības datiem pasugai piešķirts kritiski apdraudētas sugas statuss.



Kā visiem tīģeriem, arī Sumatras tīģerim ir nepieciešamas plašas, neskartas un mežonīgas teritorijas, tādēļ sugas galvenais apdraudējums ir piemērotas dzīves vides izzušana. Tropu meži tiek izcirsti, to vietā iekārtojot eļļas palmu un akāciju plantācijas. Izzūdot mežiem, izzūd tīģera medījums, kā arī Sumatrā joprojām ir aktīvi malumednieki, kas medī plēsēju, lai iegūtu dažādas tīģera ķermeņa daļas vietējam tirgum. Laikā no 1985. gada līdz 1999. gadam pat nacionālo parku teritorijās katru gadu tika zaudēti apmēram 2% no mežiem. Pastāv tendence ieleju mežiem pārveidoties ātrāk nekā kalnu mežiem, un teritorijās ar lēzenām reljefa izmaiņām meži izzūd ātrāk nekā teritorijās ar klintīm un stāvām nogāzēm.