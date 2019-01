Divi aizturētie ir no Francijas, divi no Kolumbijas un viens no Spānijas.

Pēdējie trīs strādājuši Spānijas ziņu aģentūrā "Efe" un ieradušies no Kolumbijas, lai atspoguļotu krīzi.

Par šo žurnālistu aizturēšanu paziņojusi "Efe" Venecuēlas biroja vadītāja Nelida Fernandesa.

Divi Francijas žurnālisti, kas gatavojuši materiālus programmai "Quotidien", aizturēti otrdien pie prezidenta pils, kur viņi veikuši filmēšanu, pavēstīja avoti diplomātu aprindās.

Aizturēts arī vietējais producents, kas strādājis kopā ar viņiem.

Vēl divi Čīles žurnālisti otrdien aizturēti pie prezidenta pils un pēc 14 apcietinājumā pavadītām stundām izraidīti no valsts, pavēstīja Čīles ārlietu ministrs Roberto Ampuero.

Kā paskaidrojuši varas pārstāvji, aizturēšanas iemesls bijis žurnālistu atrašanās "drošības zonā".

"Tā rīkojas diktatūras. Mīda preses brīvību," tviterī norādīja ministrs.

Konkrēti neminot pēdējos aizturēšanas gadījumus, Venecuēlas ārlietu ministrs Horhe Arreasa trešdien sacīja, ka ārvalstu žurnālisti valstī ieceļo bez vajadzīgajām darba atļaujām.

Jau ziņots, ka Venecuēlas parlamenta spīkers Huans Gvaido 23.janvārī pasludināja sevi par prezidenta pienākumu izpildītāju un vēl šonedēļ aicināja tautu uz protestiem, lai pārliecinātu armiju vērsties pret Maduro un piespiestu viņu sarīkot jaunas vēlēšanas.

Maduro tomēr negrasās atteikties no varas un uzstāj, ka ir demokrātiski ievēlēts uz otru prezidentūras termiņu. Venecuēlas armijas vadība ir paziņojusi, ka atbalsta Maduro.

Protestos kopš 21.janvāra dzīvību zaudējuši aptuveni 40 cilvēki, bet vairāk nekā 850 aizturēti, liecina ANO aplēses.