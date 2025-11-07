Solana varētu strauji pieaugt, bet gudri investori jau pasīvi nopelna 50 000 USD dienā, izmantojot CLS Mining
Forward Industries ir oficiāli uzsākusi akciju atpirkšanas programmu 1 miljarda ASV dolāru apmērā un vienlaikus turpina iesaldēt 6,8 miljonus SOL žetonu (aptuveni 1 miljardu ASV dolāru). Šī "atgriežošo līdzekļu + reālu atpirkšanu + palielinātas žetonu saistīšanas attiecības" kombinācija nozarē tiek plaši uztverta kā spēcīgs apstiprinājuma signāls pirms cenu kāpuma.
Arī ieguves nozare gūst labumu, un CLS Mining tiek uzskatīta par "sākumpunktu privātajiem investoriem institucionālo tendenču apstākļos".
Tā kā iestādes turpina uzkrāt blokķēdes aktīvus, tirgus uzmanība vienlaikus pieaug divkāršās atdeves modelim "tokenu turēšana + ieguve". Decentralizētā skaitļošanas platforma CLS Mining ar savu modeli, kurā nav nepieciešama ieguves saimniecība, zems ienākšanas barjeras līmenis, vairāki aktīvi ieguvei un tūlītēja norēķināšanās un izņemšana, tiek uzskatīta par alternatīvu parastajiem lietotājiem, lai iekļūtu iestādes līmeņa aktīvu sadales loģikā.
Kā uzsākt darbu?
2. Piesaistiet savu kriptovalūtu maku ātrai iemaksai un izņemšanai.
3. Izvēlieties piemērotus mākoņdatošanas jaudas līgumus un brīvi sadaliet savu investīciju attiecību.
4. Izbaudiet ikdienas kriptovalūtas ienākumus un sasniedziet stabilus pasīvos ienākumus.
SOL līguma piemēri
- Iesācēja pieredze: Investējiet 100 USD / 2 dienu periodā / Kopējie ienākumi 100 USD + 7 USD
- Bitcoin Miner S21+: Investējiet 1000 USD / 10 dienu periodā / Kopējie ienākumi 1000 USD + 134 USD
- SealMiner A2 Pro: Investējiet 3000 USD / 21 dienas periodā / Kopējie ienākumi 3000 USD + 945 USD
- Bombax Miner EZ100: Investējiet 18 000 USD / 45 dienu periodā / Kopējie ienākumi 18 000 USD + 14 904 USD
- ANTSPACE HD5: Investējiet 80 000 USD / 45 dienu periodā / Kopējie ienākumi 80 000 USD + 75 600 USD
Tieši šis ir galvenais iemesls CLS Mining popularitātes pieaugumam:
1. Zaļās skaitļošanas enerģijas piedziņa: Kalnrūpniecības saimniecība pilnībā izmanto atjaunojamo enerģiju, līdzsvarojot vides aizsardzību un zemas ekspluatācijas izmaksas.
3. Nevainojama norēķināšanās vairākās valūtās: Atbalsta tādas galvenās kriptovalūtas kā USDT, BTC, ETH, LTC, USDC, XRP, BCH, DOGE un SOL.
4. Banku līmeņa drošība: uzlabotas SSL šifrēšanas un DDoS uzbrukumu aizsardzības tehnoloģijas aizsargā platformas stabilitāti un aktīvu drošību.
5. Mākslīgā intelekta plānošanas sistēma: automātiski piešķir skaitļošanas jaudas resursus, nodrošinot, ka katra enerģijas vienība tiek izmantota maksimāli.
Par CLS Mining
CLS Mining ir decentralizēta skaitļošanas jaudas platforma ar vairāk nekā 80 globāliem datu centriem. Tā atbalsta dažādu kriptoaktīvu ieguvi, elastīgu peļņas izņemšanu un pārbaudāmu blokķēdes skaitļošanas jaudas sertifikātu mehānismu, kura mērķis ir ļaut privātajiem investoriem piedalīties galveno digitālo aktīvu ražošanas ciklā ar zemākiem ienākšanas šķēršļiem.
Reģistrējieties tūlīt, lai izmantotu laika starpību starp "iestādes ienākšanu" un "tirgus reakciju".
Vairāk informācijas un lietotāja reģistrācija:
E-pasts: info@clsmining.com