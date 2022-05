Elektrībai dzimušais: "Deviņvīri" testē "Cupra Born"

Jau pierasts, ka "SEAT" apakšuzņēmums "Cupra" asociējas galvenokārt ar sportiskiem automobiļiem, tādēļ tā elektriskais pirmdzimtais "Born" pirmajā brīdī rada vilšanos. Kā tad tā – tikai 204 zirgspēki?! "Formentor" “spicākajai” versijai, kas maksā apmēram tikpat, cik "Born", taču ir 310 “zirgi! Kāpēc te ir mazāk? Taču patiesībā jau uztraukumam nav pamata, jo dinamikas "Born", kā jau elektromobilim, ir pilnīgi pietiekami. Uzrāviens ir tāds, ka retais BMW pie luksofora varēs turēties pretī.

(Foto: Rojs Maizītis)

Iekšiņa un āriņa

Sāksim ar izskatu. "Born" ir pievilcīgs auto – īpaši jau, skatoties no sāniem un aizmugures. Saki, ko gribi, taču kaut kas šajā viegli uzkumpušajā, taču tajā pašā laikā itin sportiskajā siluetā ir! Lielā mērā gan par to jāpateicas viegli kosmiskajiem riteņu diskiem un zeltainās krāsas akcentiem, kas īpaši izceļas tumšas krāsas mašīnām. Aizmugure vispār ir mākslas darbs, kas būtu jārāda dizaina studentiem. Priekšgals varbūt nav tik izteiksmīgs, tomēr arī te ir izdevies izvairīties no elektromobiļu lielākā klupšanas akmens – kā padarīt auto “seju” interesantu, ja no tās pazūd tik ierasts elements kā radiatora reste? "Born" gadījumā šo rēbusu ir izdevies atrisināt ar godu.

(Foto: Rojs Maizītis)

Tātad ar ārpusi viss ir kārtībā. Kāpjam iekšā! Arī nekādas vainas – glīti un ērti sēdekļi, kuros turklāt izmantotas pārstrādātas plastmasas pudeles. Tātad videi draudzīgi un Grētu Tūnbergu iepriecinoši. Mazliet gan māc bažas, vai diezgan gaišais sēdekļu materiāls ar laiku nesmērēsies, taču gan jau kaut kā to var iztīrīt. Stūre ir "Cupra" automašīnām ierasti stilīga, taču aiz tās atrodas neizprotami mazs instrumentu panelis. Izskatās, ka te dizaineri nav vēlējušies sevi apgrūtināt ar domāšanu un vienkārši uzlikuši priekšā izmēros lielāko "iPhone 13" modeli. Bet klāt tam pieķibinājuši puļķi, kas pilda ātrumpārslēga funkcijas. Godīgi sakot, šī ir neveiklākā vieta visā automašīnā. Kaut ko te vēl mēģina saglābt head-up projekcijas displejs, kas dublē daļu "iPhone", atvainojiet, instrumentu panelī redzamās informācijas, tomēr neveikluma sajūta paliek.

(Foto: Rojs Maizītis)

Otrs vājais posms ir mediju centra displejs, kuram ar izmēriem viss ir kārtībā, taču tajā ir sabāztas pilnīgi visas vadības funkcijas, ieskaitot audiosistēmas skaļuma regulēšanu un klimatkontroli. Pareizāk sakot, tās ir displeja apakšējā daļā, kur ir jau no citiem "SEAT" modeļiem pazīstamās skārienjutīgās podziņas – ja gribi kaut ko paregulēt, tās vajag paglāstīt. Braucot tas nav diez ko ērti, turklāt tumsā podziņas neizgaismojas un tātad jāglāsta uz labu laimi. Diplomātiski izsakoties, te dizaineriem ir diezgan plašas izaugsmes iespējas, gatavojot mašīnas nākamo versiju.

(Foto: Rojs Maizītis)

Taču par apdares materiāliem auto ir pelnījis uzslavu – viss te ir glīti un kvalitatīvi. Uzslava arī par ērtībām aizmugurē sēdošajiem – kājām vietas tur ir atliku likām. Bagāžnieks varētu būt arī lielāks, taču jāņem vērā, ka tam daļu telpas ir atņēmis elektromotors, jo šis ir auto ar aizmugures piedziņu.

(Foto: Publicitātes foto)

Veikls un žiperīgs

Un tā ir laba ziņa, jo auto vadāmībai aizmugures piedziņa nāk par labu. Apgriešanās rādiuss Born ir apbrīnojami mazs, arī manevrēšana stāvvietā te ir ļoti ērta un viegla. Teorētiski varētu bažīties par izslīdēšanu uz sniegota vai slidena ceļa, taču praksē ar to neradās nekādas problēmas, kaut gan auto testējām dienā, kad putināja uz nebēdu. Akumulatori, kas izvietoti zem grīdas, tomēr auto padara pietiekami smagnēju un stabilu, lai aizmugure nesadomātu dzīvot pati savu dzīvi un asāku manevru gadījumā slidināties šurpu vai turpu.

(Foto: Publicitātes foto)

Ar dinamiku, kā jau teikts, te viss ir kārtībā – lai arī uzrāviens gluži nav kā tepat blakus aprakstītajam "Volvo", taču ikdienas braukšanai pilnīgi pietiekams. Protams, viens no galvenajiem jautājumiem ir par attālumu, ko var nobraukt ar vienu uzlādi. Tas ir negaidīti liels – necenšoties ekonomēt uz apsildes rēķina, dators mums rādīja mazliet virs 250 kilometriem. Tātad vasarā noteikti būtu virs 300 un varbūt pat diezgan tuvu 400 kilometriem. Nav slikti! Jo vairāk tādēļ, ka "Born" kaut kā ir spējis ierakstīties cenu kategorijā līdz 40 000 eiro, kas šādu izmēru auto nav nemaz tik daudz. Mūsu izmēģinātais auto ar 58 kWh akumulatoru maksā 39 900 eiro, bet versija ar mazo 35 kWh akumulatoru būs lētāka – 36 600 eiro. Ja ikdienā braukšana ir tikai pa pilsētu un tās tuvāko apkaimi, pietiks arī ar lētāko versiju.

(Foto: Rojs Maizītis)

FAKTI

Dzinējs: elektromotors

Piedziņa: aizmugures

Jauda: 204 ZS

Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h: 7,3 sek.

Distance ar vienu uzlādi: 250–400 km

Cena: no 36 600 EUR