Astoņi ekskluzīvi pulksteņi, par kuriem sapņo kārtīgi automīļi

Hublot MP-05 LaFerrari

Par godu Ferrari hibrīda superauto LaFerrari pulksteņu ražotājs Hublot izgatavoja arī 50 attiecīga dizaina un cenu līmeņa pulksteņa eksemplāru. Īpaši uzsvērts, ka izgatavošanas brīdī tas bija turbijons ar vislielāko gaitas rezervi – 50 dienas. Citiem vārdiem sakot, pulksteņa mehānisms enerģiju gūst no valkātāja rokas kustībām un miera stāvoklī pareizu laiku rādīs vismaz 50 dienas.

Cena: no 200 000 EUR par lietotu pulksteni

IWC Pilot’s Mercedes AMG

Pilot’s Watch Chronograph Edition „AMG“ Pilot’s Watch Chronograph Edition „AMG“ (Foto: Daimler AG)

Šveices pulksteņu uzņēmums IWC jau labu laiku sadarbojas ar Mercedes-Benz un šīs autokompānijas F1 komandu. Viens no sadarbības augļiem ir īpašais pilotu sērijas hronogrāfs, kādu ikdienā lieto Mercedes sacīkšu braucēji. Nav varbūt pats retākais pulkstenis, taču tik un tā gana vērtīgs.

Cena: no 9000 EUR

Porsche Design 1GP

Par godu Austrijā uz ezera ledus ik gadu notiekošajām autosacīkstēm Porsche dizaina apakšuzņēmums ir laidis klajā ierobežotas sērijas hronogrāfu – izgatavoti tikai 50 eksemplāru. Šis ir pārliecinošs piemērs, ka pulksteņi tiešām var būt laba investīcija: kaut gan ražotāja noteiktā cena nebija zema – nepilni 7000 eiro –, visus laikrāžus momentā izpirka, bet tagad (vien pāris mēnešu pēc pulksteņu parādīšanās) otrreizējā tirgū tos piedāvā jau par 10 000 eiro…

Cena: ap 10 000 EUR

Richard Mille RM 11-03

Šveices pulksteņu ražošanas uzņēmums Richard Mille jau izsenis ir saistīts ar autosportu – tas ir viens no leģendāro Lemānas 24 stundu sacīkšu sponsoriem. Bet sadarbībā ar sporta automašīnu meistariem McLaren šveicieši pirms pieciem gadiem laida klajā īpašu McLaren hronogrāfu sēriju, kas stilistiski bija veidots tā, lai atgādinātu šīs markas sporta vāģus. Iegādāties no varēja tikai McLaren īpašnieki. Tolaik pulkstenis maksāja 196 000 eiro, bet jau gadu vēlāk Christies izolē vienu no tiem pārdeva par nepilniem 300 000.

Cena: virs 300 000 EUR

Jacob & Co Bugatti Chiron

Kas ir Bugatti, domājams, nav jāstāsta – superauto būvētājs, kura sporta vāģis Chiron ir aprīkots ar 1500 zirgspēku dzinēju, bet maksā virs trijiem miljoniem eiro. Skaidra lieta, ka sadarbībā ar Bugatti tapušam pulkstenim jābūt līdzīga līmeņa – un tā arī ir. Jacob & Co izgatavotais turbijons sastāv no 578 detaļām, un tā iekšienē ir pat mazmazītiņs Bugatti motora maketiņš. Pavisam izgatavoti 126 šādi laikrāži, un droši var apgalvot, ka cena tiem nekritīs. Labā ziņa, kas pulkstenis ir lētāks par tāda paša nosaukuma auto.

Cena: ap 500 000 EUR

Breitling B01 Bentley Mulliner

Šveices pulksteņu ražotājs Breitling jau sen sadarbojas ar britu ekskluzīvo automobiļu kompāniju Bentley. Sadarbojoties ir tapuši vairāki interesanti laikrāži, bet viens no populārākajiem ir Mulliner. Turklāt tas ir arī izmaksu ziņā viens no pieejamākajiem, jo tā cena nav rakstāma ar sešiem cipariem, kā pašiem ekskluzīvākajiem modeļiem.

Cena: no 8250 EUR

Girard-Perregaux Laureato Aston Martin

Džeimsa Bonda iecienīto automobiļu ražotājs Aston Martin sadarbojas nevis ar aģenta 007 oficiālo pulksteņu piegādātāju Omega, bet gan ar vēl dārgāku laikrāžu meistariem Girard-Perregaux. Iznākumā tapusi Aston Martin automašīnām veltītu pulksteņu kolekcija, kurā cita starpā pieejami arī pulksteņi britu racing green krāsā.

Cena: 20 000 EUR

Zenith Defy Extreme E Desert X Prix

Arī Zenith ir atraduši savu nišu autosportā, ko pirms viņiem neviens cits nebija aizņēmis – elektromobiļu ekstrēmo ralliju, kas norisinās tuksnesī. Tam par godu tad arī tapuši 20 pulksteņa eksemplāru, kas izgatavoti no īpaši izturīgiem materiāliem un dizaina ziņā asociējas ar tuksneša smiltājiem. Te jāpiebilst, ka Zenith vēl nesen sadarbojās ar citiem bezceļu braucējiem – zīmolu Land Rover.

Cena: 25 000 EUR