Garšas kārpiņu ceļojums: 15 ielas virtuves gardumi no visas pasaules

Pasaulē ir miljoniem cilvēku un tikpat daudz ēšanas paradumu, garšu kombināciju un kulinārisku izaicinājumu. Vienam garšo slāvu pīrāgi un borščs, citam – hačapuri, grieķu salāti, karijā mērcēts dārzeņu un sakņu ķausis, vēl citam – kodīgi asais kimči vai jēlais sašimi. Un tā tālāk – apkārt pasaulei. Tur mēs arī dosimies, lai apskatītu tradicionālus dažādu valstu uz ielas pagatavotus šedevrus, kādus jūs neatradīsiet pat lepnākajos restorānos!

15.

Foto: Publicitātes foto

Valsts: Ungārija

Produkts: kolbiče

Apraksts. Tā ir mīklas konusā paslēpta desiņa, servēta ar dārzeņiem un tomātu mērci. Izklausās pēc hotdoga? Ne vella – konusu cep uz vietas un vēl karstā sagatavē pasniedz ar pašu desu. Arī to jūs varat izvēlēties pēc savas gaumes – vistas vai teļa gaļas, piena, bavāriešu. Ja ar cīsiņu jums nebūs gana, pārdevējs pievienos arī vairākas šķēlītes kraukšķīga bekona. Tālāk tas viss tiek pārklāts ar karamelizētu sīpolu kārtu un mērci pēc izvēles. Un beigās ķirsīša vietā – smalki sakapāti zaļumi.

14.

Foto: Brent Hofacker / Alamy/ Vida Press

Valsts: Meksika

Produkts: tako/tastados

Apraksts. Tako ir kaut kas līdzīgs turku kebabam – tikai lavaša vietā kukurūzas plācenīti piepilda ar apceptu malto gaļu, sarkanajām pupiņām un pārlej ar gvakamoli – mērci no avokado un laima. No dārzeņiem klāt piespēlē tomāti, saldie pipari, čili un plucināta kinza.

Tostados ir tādi paši kukurūzas plācenīši – tikai izkaltēti vai apcepti līdz kraukšķim. Jūs paši uz ielas varat izvēlēties pārklājuma sastāvdaļas, kurām pa virsu uzbērs sarīvētu sieru.

13.

Foto: Ekaterina Markelova / Alamy/ Vida Press

Valsts: Beļģija

Produkts: Briseles vafeles

Apraksts. Katra kārumnieka sapnis. Lai arī mīkla ir visai gaisīga, vienlaikus tā ir arī ļoti izturīga. Tālāk jūs varat pankūku aizpildīt, ar ko vien vēlaties, – ar putukrējumu, saldējumu, šokolādi, dažādām ogām, ievārījumu vai medu.

12.

Foto: istetiana / Alamy/ Vida Press

Valsts: Lielbritānija

Produkts: "Pulled Pork" sendvičs

Apraksts. Tas ir kā pretstats visai garlaicīgajam burgeram. Presētas kotletes vietā tiek izmantota līdz šķiedriņai izplucināta un iepriekš apcepta cūkgaļas lāpstiņa. Salātu asorti veido loki, kāposti, burkāni un gurķi. To visu sajauc ar sinepju un krējuma mērci un pašai gaļai beigās vēl piespricē barbekjū mērci.

11.

Foto: M Ramírez / Alamy/ Vida Press

Valsts: Itālija

Produkts: "Pesce fritto al cono"

Apraksts. Kādam itālim galvā reiz iešāvās ģeniāla doma – franču kartupeļu vietā fritēt jūras veltes! Te izmanto nelielas garneles, sīkkalmārus un nelielas sardīņu dzimtas zivteles, kuras svaigas tiek iepirktas no vietējiem zvejniekiem. Produktu tirgo parastā papīra iepakojumā – nu gluži kā french fries, plus pārlej ar citrona sulu. Baudīšanai lieto spicus salmiņus, lai nenosmulētos ar eļļu.

10.

Foto: S?awomir Fajer / Alamy/ Vida Press

Valsts: Indonēzija

Produkts: "Nasi goreng"

Apraksts. Tie ir sezama eļļā apcepti rīsi, kam pievienoti loki, čili pipari un ķiploks. Pārējās piedevas klients pieplusē pats – var izvēlēties dažādus salātus, zivis, gaļu, garneles. Īpašu garšu ēdienam piešķir dažādu speciju – austeru un sojas mērces, garneļu pastas un arahisa eļļas – kaleidoskops.

9.

Foto: Konstantin Kopachinskiy / Alamy/ Vida Press

Valsts: Japāna

Produkts: takojaki

Apraksts. Šis ļoti populārais ēdiens atgādina pončikus un ir piepildīts ar nelieliem astoņkāja gabaliņiem, ko papildina topingi – marinēts ingvers, loki, siers, kaltētas jūras aļģes un pupas. To visu liek uz šķīvja un pārlej ar terijaki mērci un majonēzi. Olimpa virsotni pārber ar kaltētas kasabusi zivs skaidiņām.

8.

Foto: Olena Danileiko / Alamy/ Vida Press

Valsts: Ēģipte

Produkts: falafels

Apraksts. Arī falafels līdzinās nelieliem rausīšiem, taču to negatavo no miltiem, bet no turku zirņiem. Zirņus izvāra, samaļ un sastūķē ar specijām – pētersīļiem, ķiplokiem, koriandru, pipariem, ziru (Austrumu ķimenēm). No šīs masas lipina bumbiņas, ko ripina verdošā eļļā. Gatavos falafelus pasniedz kopā ar pitu, dārzeņiem un sezama mērci – melš, ka esot sasodīti veselīgi.

7.

Foto: Lazyllama / Alamy/ Vida Press

Valsts: Brazīlija

Produkts: akarža

Apraksts. Brazīlieši ir apsteiguši ēģiptiešus – viņi gatavo falafelu burgerus! Vienkārši pārgriež maizes bulku un sāk kraut iekšā visu – garneles, Indijas riekstus – kešjū, salātus, pupas un tomātus. Pēc tam visu pārlej ar piparu mērci. Akaržu uz ielām tirgo vietējās sievietes, sapucējušās gluži kā uz sambas karnevālu.

6.

Foto: ddp / Vida Press

Valsts: Bosnija un Hercegovina

Produkts: čevapčiči

Apraksts. Izskatās pēc parastām desiņām, bet tā tikai izskatās – tos gatavo nevis no maltās, bet gan kapātās gaļas, un tieši tāpēc čevapčičos ir jūtama īstas gaļas šķiedru struktūra. Lai padarītu desiņas vēl sulīgākas, bosnieši tām pievieno bekonu, garšai – specijas un sīpolu. Cep līdzīgi kā kaukāzieši šašliku – uz atklātas uguns un restēm. Blakus tiem parasti cepas arī kabači, baklažāni, paprika, tomāti un sīpoli. Gatavo ēdienu pasniedz kopā ar kukurūzas plāceņiem, ceptiem dārzeņiem un marinētiem sīpoliem.

5.

Foto: TAO Images Limited / Alamy/ Vida Press

Valsts: Ķīna

Produkts: tanghulu

Apraksts. Šis atkal ir visu kārummīļu sapnis – garšīgs un pat veselīgs! Un vēl tiek tirgots, uzsprausts uz iesmiņa! Īstenībā tanghulu ir sacukuroti augļi vai ogas. Savulaik to gatavoja tikai no vilkābeles augļiem, tagad tiek cukorots it viss – zemenes, aprikozes, mandarīni, banāni, kivi utt. Saspraustos augļus ar iesmu ātri iemērc verdošā cukursīrupā un gandrīz tūlīt arī ņem ārā. Izveidojusies plāna cukurglazūras kārtiņa, un arī paši augļi ir saglabājuši savas oriģinālās garšas un vitamīnus.

4.

Foto: PantherMedia / Dzinnik Darius

Valsts: Grieķija

Produkts: suvlaki

Apraksts. Grieķi vispār daudz neiespringst – viņi vienkārši ietin gaļu un dārzeņus maizes plācenītī! Bet cik apetītlīgi tas ir! Gaļa un dārzeņi tiek apcepti uz atklātas uguns – līdzās cepinās vista, cūka, jērs, jaunlops, vairāku veidu zivis, blakus brūninās tomāti, burkāni, sīpoli, paprika... Ēdājiem tikai vajag izvēlēties savas garšas buķetes favorītus, un pavārs tūlīt tos ietin plācenī, pieberot klāt zaļumus un uzlejot tradicionālo grieķu mērci – tsaciki.

3.

Foto: ddp / Vida Press

Valsts: Horvātija

Produkts: bureks

Apraksts. Bureks tradicionāli tiek izgatavots no plānas daudzkārtainas mīklas, ko sauc par "phyllo" jeb "yufku". To piepilda ar sieru – visbiežāk fetu, malto gaļu, dažreiz – ar zivīm un dārzeņiem. Burekam ir divi pagatavošanas veidi – pirmajā to cep lielā pannā un pēc tam sagriež, otrajā – to gatavo kā atsevišķas smalkmaizītes. Pēc pagatavošanas bureku apkaisa ar sezama sēklām.

2.

Foto: danilo pinzon, jr / Alamy/ Vida Press

Valsts: Filipīnas

Produkts: Tokneneng (Kwek Kwek)

Apraksts. Šī ir īsta vitamīnu un olbaltumvielu bumba! Paipalu olas uzmauc uz iesmiņiem, apviļā miltos un fritē verdošā eļļā. Starp citu, mīkla ir koši oranžā krāsā, ko tai piešķir vietējā garšviela – anata. Katram iesmiņam pavārs pievieno bļodiņu, kurā sajaukts kečups, sojas mērce, rīsu etiķis un brūnais cukurs. Ēdot olas šajā mikslī ir dūšīgi jāmērcē, lai izbaudītu visu eksotisko kvek kvek burvību!

1.

Foto: Etienne Voss / Alamy/ Vida Press

Valsts: Čehija

Produkts: trdeļņiks

Apraksts. Esat ēduši bulciņu, kas pagatavota uz iesma uz atklātas uguns, gluži kā šašliks? Tas ir ļoti neparasti un ļoti garšīgi! Kaut gan, ja godīgi – mīklu uzrullē uz gara ruļļa un ar īpašu zobratu mehānismu automātiski griež virs uguns. Trdeļņika burvība – no ārpuses tas ir gardi kraukšķīgs, bet iekšpusē tikpat gardi un harmoniski izcepies mīksts.