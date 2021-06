Pārdots asiņainā rumāņu diktatora Čaušesku aviolaineris, ar kuru aizliegts izlidot no Rumānijas. VIDEO

Diktatora reaktīvā lidmašīna ar 119 vietām pārdota izsolē maija pēdējā ceturtdienā, informē Bukarestes izsoļu nams “Artmark”. Izsoļu nama pārstāvji pieļauj, ka kādreizējais Rumānijas “borts numur viens”, kas vairāk pazīstams ar nosaukumu “Super One Eleven”, varētu saistīt viesmīlības un tūrisma sektora pārstāvjus, lai tajā ierīkotu, piemēram, restorānu vai viesnīcu. Taču lidaparāts esot arī lidošanas kārtībā, kaut gan tam nepieciešams remonts. Lidmašīnas pircējs publiski netiek atklāts.

Lidmašīna būvēta Rumānijā 1986. gadā pēc britu kompāniju “Rolls Royce” un “British Aircraft Corporation” licences (lidmašīnas nosaukuma pēdējie trīs burti BAC norāda par tās piederību “British Aircraft Corporation” klasei, bet pirmie trīs – ROM, ka tā ražota Rumānijā). Kopš 1963. gada pavisam tika uzbūvētas 244 BAC 1-11 tipa lidmašīnas, no kurām tikai deviņas Rumānijā. Šos lidaparātus līdz 2019. gadam izmantoja aviosabiedrības visā pasaulē, līdz tās nomainīja pret jaunākām lidmašīnām.

Komunistiskā Rumānija ar savām pēc britu licences ražotajām lidmašīnām “ROMBAC” lepojās un tās pat iemūžināja uz savas valsts pastmarkām. (Foto: Shutterstock)

Čaušesku “ROMBAC 1-11” savās ārvalsts vizītēs iznāca lietot tikai četrus gadus, jo 1989. gada nogalē pretkomunistu revolūcijas laikā viņu notiesāja ar nāvi. Pēc Čaušesku nošaušanas konkrēto lidmašīnu Rumānijas nacionālā aviokompānija kādu laiku iznomāja Pakistānas lidsabiedrībai “Aero Asia”, kas nu no tās atteikusies.

Nikolaje Čaušesko pēdējo reizi lido ar "ROMBAC 1-11":

Lidmašīnu vēlējās sagriezt metāllūžņos, bet to nepieļāva rumāņu vēstures un tehnikas entuziastu grupa, kas izveidoja sabiedrisku komandu “ROMBAC 1-11” aizstāvībai. Viņu mērķis bija panākt, lai lidaparātam tiktu piešķirts nacionālā dārguma statuss, kas arī šī gada martā tika panākts un lidmašīna nokļuva Rumānijas Kultūras ministrijas bilancē. Ministrija tad to arī nolēma pārdot, bet ar nosacījumu, ka lidmašīnu nedrīkst ne būtiski pārveidot, ne izvest no valsts.

Rumānijā ir saglabājušās tikai divas “ROMBAC” lidmašīnas un tām industriālā un vēsturiskās vērtības statuss piešķirts ne jau tādēļ, ka ar tām lidinājušās valsts pirmās amatpersonas, bet gan tādēļ, ka tās ražotas Rumānijā un ir vietējās industrijas lepnums.

Nikolaje Čaušešku un viņa sievai Elenai tautas sacelšanās laikā steigā sasauktais tribunāls 1989. gada 25. decembrī pasludināja nāves spriedumu nošaujot. (Foto: Vida Press)

Iespējams, ka nebūs ilgi jāgaida, kad arī tūristi no Latvijas Rumānijā varēs paviesoties uz “ROMBAC” borta, kur būs izveidots muzejs, viesnīca vai restorāns.

Jāteic, ka šo “ROMBAC 1-11” Čaušesku pēdējo reizi izmantoja tikai dažas dienas pirms savas nāves – no 1989. gada 18. līdz 20. decembrim savas vizītes laikā Irānā, kur viņš gribēja arī panākt militāru atbalstu savam režīmam. Čaušesku vizīti pārtrauca ātrāk nekā bija iecerēts, jo traucās uz dzimteni, lai apspiestu tautas revolūciju. Tas viņam neizdevās un beidzās ar nošaušanu.

Nikolaje Čaušesku bija rumāņu komunistu politiķis un valsts vadītājs. Laikā no 1965. līdz 1989. gadam viņš bija Rumānijas Komunistu partijas ģenerālsekretārs, pēdējais valsts komunistiskais vadītājs. Viņa režīms tika gāzts 1989. gada revolūcijā, un 25. decembrī Čaušesku un viņa sievai Čaušesku tika izpildīts nāvessods.