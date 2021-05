Mašīna vai filma? 15 ikoniski auto no slavenām kinolentēm

"Welling Super Box" / "VAZ-2121" "Ņiva"

"Mirāža", 1983. gads

Foto: Publicitātes foto

Rīgas kinostudijas televīzijas filma "Mirāža", ko astoņdesmito gadu sākumā uzņēma Aloizs Brenčs, daudziem padomju pilsoņiem kļuva par tādu kā skatlogu uz Rietumiem, jo tajā parādījās lērums amerikāņu dzīvesveida simbolu – sākot no viskija un košļenēm, beidzot ar džinsiem un automašīnām. Pēdējās tika patapinātas no privātpersonām, lielākoties no jūrniekiem, kuriem bija iespēja tik pie ārzemju vāģiem. Taču vienu automobili nebija iespējams atrast ne privātajās, ne valsts garāžās – inkasatoru bruņumašīnu, ko nolaupīt bija iecerējuši filmas galvenie varoņi. Nevarēja taču šim mērķim izmantot padomju bruņutransportieri BTR! Tāpēc kinoļaudis vienā eksemplārā radīja vēl neredzētu braucamo – apšuva visiem labi zināmo krievu Ņivu ar finieri, kam vajadzēja radīt iespaidu par bruņās kaltu ripojošu seifu. Interesants bija arī risinājums ar metāla žalūzijām, kas trauksmes gadījumā aizsedza auto logus, pasargājot iekšā sēdošos no bandītu lodēm. Kā tagad zinām, patiesībā amerikāņi naudas pārvadāšanai izmantoja pavisam citādākas, daudz lielākās bruņumašīnas, taču tolaik padomju ļaudīm par to nebija ne jausmas (līdz videoēras sākumam bija atlikuši vēl pāris gadi), tāpēc tūnētā Ņiva visiem likās gana iespaidīga. Starp citu, deviņdesmitajos gados kāda krievu firma tiešām sāka uz Ņivas bāzes ražot inkasatoru bruņumašīnas...

APC ("Armored Personnel Carrier")

"Aliens"("Svešie"), 1986. gads

Foto: Publicitātes foto

Fantastikas filmās var redzēt daudzus dīvainus spēkratus, taču viens no visu laiku iespaidīgākajiem ir kosmiskās sāgas "Svešie" otrajā daļā redzētais zvaigžņu desantnieku bruņuatomobilis APC. Tajā ir vieta vairākiem smagi bruņotiem kaujiniekiem, un pašas bruņumašīnas arsenālā ir raķetes un plazmas lielgabals. Cīņā pret kosmiskajiem plēsoņām bruņumašīna gan diez ko nepalīdzēja, taču ne jau automobilis vainīgs pie tā, ka svešie nenāca cīnīties klajā laukā, bet gan slēpās bāzes labirintos.

Foto: Publicitātes foto

Zem bruņuauto kosmiskā veidola slēpjas pavisam reāls un ikdienā izmantojams transporta līdzeklis. Diez vai uzminēsiet, kāds tieši. Tas ir lidostās aviolaineru transportēšanai domātais vilcējs "Hunslet"! Visu cieņu butaforiem, kuri no neglītās un kantainās kastes ar milzu riteņiem spējuši uzbūvēt šādu monstru.

"DeLorean DMC-12"

"Back To The Future"" ("Atpakaļ nākotnē"), 1985. gads

Foto: Publicitātes foto

Šī droši vien ir viena no visu laiku slavenākajām ekrāna automašīnām. Patiesību sakot, ja nebūtu Roberta Zemeka triloģijas, visi jau sen būtu aizmirsuši, ka kaut kad astoņdesmitajos gados īsu brīdi pastāvēja neveiksmīgs uzņēmums, kas saražoja dažus tūkstošus šādu dīvainu automašīnu. Neraugoties uz futūristisko dizainu, no tehniskā viedokļa "DeLorean" izrādījās diezgan neuzticams auto, taču fantastikas filmas scenārijā tas iekļāvās izcili labi. Filmēšanā tika izmantoti septiņi šādi automobiļi, no kuriem četri tika sasisti vai izjaukti rezerves daļās. Vēl divi ir tagad aplūkojami "Universal Studios" atrakciju parkos, vienu kinostudija pārdeva izsolē par vairāk nekā pusmiljonu dolāru.

Pirms pāris gadiem "DeLorean" vēlreiz parādījās uz lielajiem ekrāniem – šoreiz biogrāfiskajā filmā "Driven", kas veltīta leģendārās automašīnas radītājam Džonam Deloreanam un viņa finansiālajām problēmām, kas beigu beigās iznīcināja visu šo daudzsološo autobūves projektu.

"Chevrolet Nova SS"

"Grindhouse", 2007. gads

Foto: Publicitātes foto

Kventina Tarantīno radītajā trash gabalā par psihopātu kaskadieri, kurš savā automašīnā uzņem skuķus, lai pēc tam speciāli avarētu un meitenes ietu bojā, lielu lomu, protams, spēlē maniaka automobilis – īpaši aprīkots 1971. gada "Chevrolet Nova". Pats psihs vāģi sauc par nāvesdrošu – tiesa, tas attiecas tikai uz vadītāja vietā sēdošo... Filmēšanas vajadzībām tika sagatavoti četri šādi automobiļi, taču tikai viens bija pietiekami labā stāvoklī, lai ar to varētu pilnā ātrumā traukties pa šoseju. Viens no četriem vāģiem filmēšanas laikā tika sadauzīts. Pievērsiet uzmanību pīlītei uz mašīnas motora pārsega – tā ir atsauce uz slaveno 1978. gada filmu "Konvojs" ar Krisu Kristofersonu galvenajā lomā; pīlīte rotāja arī viņa kravas auto. Īsti Tarantīno stilā.

"Lotus Esprit Submarine"

"The Spy Who Loved Me" ("Spiegs, kurš mani mīlēja"), 1977. gads

Foto: Publicitātes foto

Džeimsam Bondam ilgās kinokarjeras laikā ir bijušas daudzas un dažādas mašīnas, taču viena no tām ir īpaša – "Lotus Esprit", kuras labākā īpašība bija spēja transformēties par zemūdeni. Runā, ka filmēšanas grupa šo auto esot dēvējusi par “Slapjo Nelliju”. Zem ūdens to uz priekšu dzina četri elektromotori, taču pie stūres tobrīd atradās nevis aktieris Rodžers Mūrs, bet gan divi šādai misijai īpaši sagatavoti piloti. Pēc filmas uzņemšanas auto desmit gadus mētājās noliktavā, tad tika par lētu naudu pārdots, un 2013. gadā to izsolē par 550 000 mārciņu iegādājās ekscentriskais miljardieris Īlons Masks.

"Gigahorse"

"Mad Max: Fury Road" ("Trakais Makss:Skarbais ceļš"), 2015. gads

Foto: Publicitātes foto

Astoņdesmito gadu sākumā, kad austrālieši uzņēma pirmo "Trakā Makša" sērijas filmu ar tobrīd nevienam vēl nezināmo Melu Gibsonu galvenajā lomā, filmēšanas budžets bija visai ierobežots, tāpēc lielceļu kariem nācās izmantot vecas un ne pārāk dārgas automašīnas, vizuālam efektam tās papildinot ar dažādiem pribambasiem. Piemēram, Mels Gibsons sēdēja pie 1973. gada "Ford Falcon" stūres, bet pēc filmēšanas šo mašīnu atdeva vienam no kaskadieriem, lai norēķinātos par viņa pakalpojumiem.

Kad 2015. gadā nu jau Holivuda atvēzējās uztaisīt lielbudžeta grāvēju "Mad Max: Fury Road", naudas bija daudz vairāk, un dekorāciju veidotāji ļāva pilnu vaļu fantāzijai. Iznākumā uz ekrāna parādījās daudzi dīvaini un briesmīgi spēkrati, taču kroplīgumā visus pārspēja šis, ko kinoļaudis nodēvēja par "Gigahorse". Dampis salipināts no divām 1959. gada "Cadillac" automašīnām, kas uztupinātas uz kravas automobiļa šasijas, klāt pieliekot traktora riteņus. Izskatās grandiozi, taču no praktiskā viedokļa rezultāts ir diezgan nožēlojams, jo visa konstrukcija ir tik neveikla, ka pārvietoties var tikai nelielā ātrumā un tikai taisnā virzienā. Taču ar to pietika, lai "Gigahorse" iekļūtu filmas noslēguma ainā.

"Suņmobilis"

"Dumb and Dumber" ("Dumjš un vēl dumjāks"), 1994. gads

Foto: Publicitātes foto

Viena no amerikāņu kinokomēdijas galvenajām zvaigznēm nenoliedzami ir muļķīgais automobilis suņa ādā. Tam par pamatu ņemts 1984. gada "Ford Econoline", kas ietērpts sižetam atbilstošā kostīmā. Visu cieņu filmas veidotājiem par asprātību – viens no jaukākajiem mirkļiem ir, kad abi pamuļķi piestāj benzīntankā, lai uzpildītu degvielu, un tad atklājas, ka benzīnbākas vāciņš atrodas zem suņa pakaļkājas. Sunītis paceļ kāju – un benzīns sāk tecēt. Tiesa, iekšā, nevis ārā.

"Crawler"

"Soldier" ("Kareivis"), 1996. gads

Foto: Publicitātes foto

Tāltālā nākotnē, 2036. gadā (jā, deviņdesmitajos tā likās tāla nākotne!), kad kosmosa apguve jau norisinās pilnā sparā, profesionālais rīkļurāvējs seržants Tods tiek kā nevajadzīgs izmests uz kādas attālas planētas, kuras iedzīvotājus pēc tam mēģina iznīcināt bezsirdīgie pie varas esošie tirāni. Todam tad nākas aizstāvēt vietējos un atvairīt algotņu armijas uzbrukumu. Un viens no nopietnākajiem pretiniekiem ir milzīgās kaujas mašīnas "Crawler", kuru augšpusē sēž ložmetējnieki. Protams, Tods uzveic visus ienaidniekus, taču mūs vairāk interesē, kas slēpjas zem Crawler bruņām. Izrādās, tas ir milzu pašizkrāvējs "Catepillar", kuram apkārt apliktas butaforiskas bruņas!

"GAZ-24" "Volga"

"Dāvana vientuļai sievietei", 1973. gads

Foto: Publicitātes foto

“Kņopienei volga!” Kurš gan neatceras šo frāzi no leģendārās kinofilmas "Dāvana vientuļai sievietei"? Vēsts par to, ka vientuļš lauku sievišķis ticis pie volgas, tajos laikos tiešām apkārtējos varēja izraisīt šokam līdzīgu stāvokli. Tā taču bija vesela bagātība un prestiža augstākā virsotne! Lai cik neticami būtu filmas varoņu piedzīvojumi, taču vienā ziņā kino ne par kapeiku nemānījās – pārdot volgu dienvidniekam par čemodānu rubļu patiešām bija vieglāk par vieglu. Gribētāju netrūka. Īpaši jau gadījumā, ja auto bija melnā krāsā; tā kotējās īpaši augstu.

Filmā redzamās volgas pēdas vēlākajos gados zūd. Rīgas Motormuzeja speciālisti ar diezgan lielu ticamības pakāpi apgalvo, ka, neraugoties uz sludinājumiem, kas vēl šobaltdien palaikam piedāvā iegādāties “Kņopienes volgu”, patiesībā konkrētais auto jau sen ir nonācis metāllūžņos. Filmēšanā tika izmantota "Rīgas kinostudijas" vadībai piederoša mašīna, kuru pēc tam turpināja izmantot priekšnieku vadāšanai, līdz tā savu laiku nokalpoja un tika norakstīta. Tolaik diemžēl nevienam pat prātā neienāca, ka pēc gadiem vecā volga varētu kļūt par ikonisku muzeja vērtību...

"Ford Gran Torino"

"Gran Torino", 2008. gads

Foto: Publicitātes foto

Retu reizi gadās tā, ka automobilis, kurš skaitās viens no filmas galvenajiem varoņiem, visu laiku tikai nostāv garāžā vai piemājas zālienā. Klinta Īstvuda filma "Gran Torino" ir šis gadījums. Automobilim, kura vārdā nosaukta filma – 1972. gada "Ford Gran Torino" –, atvēlēta apmēram tāda pati loma, kāda ir revolucionārajam krievu kreiserim "Aurora". Proti, stāvēt uz vietas un labi izskatīties. Kinostudija gluži labi būtu varējusi iztikt arī ar nebraucošu mašīnas maketu, tomēr nolēma filmēšanas vajadzībām iegādāties restaurētu 1972. gada "Gran Torino", ko atrada kādā Jūtas štata klasisko mašīnu tirgotavā. Ja tinam filmu vēl tālāk atpakaļ, tad 2000. gadā šo mašīnu kādā pažobelē bija uzgājis kungs, vārdā Džims Kreigs, un veltījis piecus gadus, lai savestu ideālā kārtībā, bet pēc tam to pārdeva, pat nenojaušot, ka viņa vāģis kļūs par kinozvaigzni. Pēc filmas iznākšanas uz ekrāniem to iegādājās Klints Īstvuds, tā glabājas "Gran Torino" kinostudijas "Warner Bros" muzejā.

"Cadillac Fleetwood" 1959

"Ghostbusters" ("Spoku mednieki"), 1984. gads

Foto: Publicitātes foto

Spoku medniekiem pieklājas braukt spocīgā automobilī. Vai vismaz tādā, kas izskatās kā ne no šīs pasaules nācis. "Ecto-1" – tā sauc spoku mednieku dienesta automobili – patiesībā ir 1959. gada "Cadillac". Neraugoties uz skaļo nosaukumu, diezgan pamatīgs grausts. Taču, piebāzts ar dažādām spoku lamatām un attiecīgi nokrāsots, auto iegūst zināmu šarmu – vismaz uz ekrāna, ja ne dzīvē. Jo, kā atceras filmēšanas grupas dalībnieki, patiesībā "Ecto" bijis ļoti sliktā stāvoklī un izskatījies daudz labāk, nekā braucis. Reiz tas pat nelaikā esot noslāpis uz Bruklinas tilta un nostopējis visu satiksmi, par ko kinostudijai nācies samaksāt sodu.

Pēc filmas un tās turpinājuma iznākšanas "Ecto" kādu laiku pavadīja aizmirstībā kāda kaktā, līdz 2009. gadā to atjaunoja reklāmas mērķiem. Bez oriģinālā auto ir arī vairākas kopijas, kas atrodas gan kinostudijas, gan kolekcionāru īpašumā. Pa visiem šiem gadiem ir pārdots vairāk nekā miljons "Ecto" modelīšu.

"Batmobile"

"Batman" ("Betmens"), 1989. gads

Foto: Publicitātes foto

Grūti iedomāties, kā šāds spēkrats varētu iekļauties satiksmē uz koplietošanas ceļiem, taču Gotemsitijas ielās tas iekļāvās itin labi. Patiesībai zem raķetei līdzīgās virsbūves slēpjas parasts "Chevrolet Impala" automobilis, bet filmā šis bruņotais vāģis spēj darīt brīnumu lietas, ieskaitot apšaudi ar ložmetējiem un dūmu aizsega radīšanu. Pārsteidzoši, taču drīz pēc filmas iznākšanas daži entuziasti uzbūvēja "Batmobile" funkcionējošu kopiju, kas bija aprīkota ar reaktīvo dzinēju. Vēlāk tapa arī vienkāršāks pakaļdarinājums, kas pat drīkst pārvietoties pa koplietošanas ceļiem. Ja nu gadījumā kādu interesē, tad viena šāda kopija, kurai par pamatu ņemts 1965. gada "Ford Mustang", patlaban ir nopērkama Lielbritānijā par 30 000 mārciņu...

"Audi RSQ"

"I, Robot" ("Es, robots"), 2004. gads

Foto: Publicitātes foto

Gatavojoties filmas uzņemšanai pēc slavenās Aizeka Azimova grāmatas motīviem, tika noslēgts sadarbības līgums ar "Audi", kam vajadzēja radīt nākotnes automobili – tādu, kas varētu pēc gadiem piecdesmit traukties pa Amerikas ielām. Vācieši to arī paveica, mēģinot iztēloties sportisku nākotnes auto, ar kuru filmā brauca Vils Smits. Divas acīs krītošākās īpašības – auto durvis aizbīdās uz sāniem, nevis atveras mums ierastā veidā, bet riteņi ir kļuvuši sfēriski, kas mašīnai ļauj pārvietoties arī sāniski. Mašīnas siluets liekas kaut kur redzēts? Tā arī ir – ņemot par pamatu šo konceptkāru, "Audi" pāris gadus vēlāk laida tirgū sportisko modeli R8 – nu jau gan bez futūristiskajām durvīm un ar parastiem riteņiem.

"Lexus 2054"

"Minority Report" ("Īpašais ziņojums"), 2002. gads

Foto: Publicitātes foto

Vēl viens piemērs, kā autokompānija rada futūristisku mašīnu pēc kinostudijas pasūtījuma. "Lexus" tika uzticēts radīt auto, kas organiski iederētos Stīvena Spīlberga fantastikas filmā "Minority Report" ar Tomu Krūzu galvenajā lomā, kurā darbība notiek 21. gadsimta vidū. Japāņi ar uzdevumu tika galā godam, radot patiešām iespaidīgu mašīnīti, ko nodēvēja par "Lexus 2054". Kad filma bija gatava, "Lexus" pēc pilnas programmas izmantoja tās panākumus, samaksājot kinostudijai piecus miljonus dolāru par tiesībām izmantot nākotnes automobili un "Minority Report" nosaukumu mārketinga mērķiem. "Lexus 2054" vēl joprojām ir autokompānijas īpašumā.

"Concordia II"

"Black Moon Rising" ("Melnā mēness uzlēkšana"), 1986. gads

Foto: Publicitātes foto

Kaut gan filma būtībā ir trilleris par to, kā pāris drosmīgi cilvēki mēģina atmaskot ļaunu korporāciju, būtiska loma tajā ir automobilim ar nosaukumu "Melnais mēness", kas paredzēts ātruma rekorda sasniegšanai, jo spēj traukties ātrāk par 500 kilometriem stundā un darbina to ūdeņradis. Praksē auto spējas noderēs, kad galvenajiem varoņiem nāksies bēgt no ļaundariem.

Dizaina ziņā "Melnais mēness" neatgādina neko no agrāk redzētām automašīnām, jo ir būvēts īpaši filmēšanas vajadzībām; šo darbu paveica kāda Monreālas autotūninga darbnīca. Raugoties no utilitārā viedokļa, auto bija pilnīgi nejēdzīgs, jo vējstikls novietots tik slīpi, ka iekšā sēdošais kaskadieris gandrīz neko neredzēja un brauca uz dullo. Konstruktori, kuri radīja šo auto un nodēvēja to par "Concordia II", par pamatu bija ņēmuši dažas idejas no 1970. gada "Ferrari Modulo", kas arī bija savam laikam kosmisks vāģis, taču lielāko daļu radīja no nulles, uzstutējot to visu uz veca "Volkswagen" šasijas. Filmēšanas vajadzībām tika uzbūvētas divas mašīnas, no kurām viena bija domāta triku ainām. Pēc tam abas mašīnas nopirka filmas kaskadieris. Pirms dažiem gadiem viena no tām parādījās pārdošanā par nepilniem 10 000 dolāru.