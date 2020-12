Viņš vai viņa to novērtēs: labākās idejas, ko dāvināt īstam auto entuziastam

Auto zīmolu dizaineri parūpējušies par ūdens pudelēm, krūzītēm, pildspalvām, cepurēm, saules brillēm un citiem produktiem, tomēr dažreiz tiek radīti arī kas nedaudz sevišķāks. Auto dīlera centrs “Norde” apkopojis unikālākos un kolekcionāru iecienītākos auto zīmolu produktus.

Savam "Renault" spied pedāļus ar "Renault-Adidas" vai "Renault-Le Coq Sportif" apaviem

Foto: Publicitātes foto

Laurens van den Akkers (Laurens van den Acker), "Groupe Renault" dizaina direktors, ir pazīstams ar savām koncepta automašīnām, kas ilustrē spēcīgu dizaina stratēģiju. Izrādās, ka Akkeram sociālajos tīklos izveidojies prāvs fanu pulks viņa apavu izvēles dēļ. Laurens ir īstens brīvā laika apavu entuziasts, tieši tāpēc katrs koncepta auto nāk komplektā ar speciāli tam radītu apavu pāri. Pirmos apavus Laurens izveidoja kopā ar “Adidas” 2010. gadā izlaistajai "Renault DeZir" koncepta automašīnai. Vēlāk Renault sērijveida modeļu ražotne noslēgusi līgumu ar franču sporta preču zīmolu “Le Coq Sportif”, kas jau trīs gadus atbalstījis "Renault" F1 komandu.

Smaržo kā "Ferrari"

Foto: Publicitātes foto

Jau kopš 1995.gada luksus klases superauto zīmols "Ferrari" laiž klajā parfīmu kolekcijas. Pirmais plašākai publikai pieejamais sieviešu aromāts bija “Donna”. Vēlāk klāstu papildināja aromāti kungiem un abiem dzimumiem piemēroti parfimērijas izstrādājumi.

Šā gada oktobra izskaņā "Ferrari" prezentēja jauno aromātu kolekciju, kuras iepakojuma izgatavošanai izmantots 3D printeris, lai samazinātu materiālu pārpalikumus. Pudelītes dizains sastāv no divām daļām - iekšējā konteinera un ārējā skeleta. Šāda pieeja atbalsta “zero waste” kustību, paredzot, ka šķidruma konteineris ir maināms, līdz ko tas ir tukšs. Ārējo skeletu var izmantot vairākkārt. Šajā kolekcijā zīmols ir iekļāvis piecus aromātus - “Precious Mettle”, “Turn 1”, “Overtake 320”, “Neeeum White” un “Carbon Reign”.

Tērpies īstā F-1 pilota formā, kad skaties sacensības

Foto: Publicitātes foto

Katram F-1 pilotam izgatavo speciālu tērps - kombinezonu, ķiveri, apavus un cimdus -, lai braucējs varētu doties trasē iespējami ērtākā un, protams, drošākā apģērbā. Taču, kas notiek pēc tam, kad sacensības beidzas? Piemēram, īstiem F1 Renault komandas faniem ir iespēja iegādāties ierāmētas Estebana Okona un Daniela Rikjardo parakstītas formas tērpa vienības. Kombinezona cena ir aptuveni trīs tūkstoši eiro, ķiveru cena ir teju četri tūkstoši eiro, taču pieejami arī lētāki varianti – beisbola cepure par diviem simtiem eiro. Neparastākais piedāvājumā ir arī stikla galdiņš, kas veidots no formulas rata diska, vai arī stikla kastē ievietots formulas automašīnas priekšējais spoileris, ko var izmantot kā kafijas galdiņu.

"Teslas" ādas cimdi, kurus atpazīst skārienjūtīgs ekrāns

Foto: Publicitātes foto

Katru gadu auto paliek arvien elektroniskāki - no automātiskajiem krēsliem līdz jaunajām, pilnībā elektriskajām automašīnām. "Tesla", apzinoties, ka ar šo automobili brauc visur pasaulē, arī tur, kur ir četras sezonas, radījuši ādas cimdus, kurus atpazīst skārienjūtīgs ekrāns. Mūsdienās ne tikai

"Teslas" interjerā iestrādāts planšetes tipa ekrāns, ar kuru var pārvaldīt teju visas automobiļa funkcijas. Šāds vadības panelis atrodams vairumā jauno auto modeļu. Ņemot vērā Latvijas laika apstākļus, šāds cimdu pāris noteikti noderētu katram šoferītim. Dzestrajos rītos spēkrata stūre aizvien ir auksta, tomēr ar Teslas cimdiem iespējams kontrolēt skārienjūtīgā vadības paneļa funkcijas nenovelkot pirkstaiņus. Īlons Masks šo vienkāršo, taču ģeniālo produktu piedāvā par 100 dolāriem.

Gaumīgs "dūms" no "Porsche"

"Porsche Design" komanda mēdz pacelt ikdienas priekšmetus jaunā līmenī, padarot to dizainu avangardisku. Piemēram, ūdenspīpes dizains padarīts ērts, tīrs, moderns un aizvien funkcionāls. Ar šo īpatnējo, 73 centimetrus augsto produktu "Porsche" nāca klajā 2017.gadā piemērojot tam cenu pusotra tūkstoša eiro apmērā. Tā stikla kolba veidota no pūsta stikla, pīpes caurulītes apdare izgatavota no mākslīgās ādas un nerūsējošā tērauda dizains padara ūdenspīpes futūristisku.

Auto modelīši tādā pašā cenā kā lietots automobilis

Foto: Publicitātes foto

Nissan fani iecienījuši kolekcionēt auto modeļu replikas, kas netrenētai acij izskatītos pēc spēļu mašīnītēm. Kolekcionāru iemīļotākais modelis noteikti ir "Nissan GT-R "superauto, kura modelīša cena nemēdz pārsniegt 50 eiro slieksni. Protams, pieejamas arī citas, ierastāku modeļu kopijas, bet GT-R ir leģendārākais Nissan superauto. Automobiļa kopiju otrreizēji pārdod par aptuveni 300 eiro, taču ir arī vēl unikālāki eksemplāri, kuru cena svārstās virs trīs tūkstošu eiro robežas. “1:8 lielās GT-R modeļa miniatūras ir ārkārtīgi aktuālas kaislīgiem Nissan faniem. Dažreiz saskaramies ar jautājumiem vai “Nordē” iespējams iegādāties šādus modeļus, diemžēl, oriģināli Latvijā nav pieejami, taču mūsu skatlogu daiļo "Nissan" Formula-E modelis," stāsta izpilddirektors Didzis Bremze.

Ārkārtīgi vērtīgie "Audi" kolekcionāru produkti

Foto: Publicitātes foto

Savukārt "Audi" zīmola kolekcionāriem 2010. gadā tika piedāvāts teju 11 tūkstošus eiro vērts galda futbols. Spēle tika izgatavota tikai 20 eksemplāros, padarot to par kolekcijas priekšmetu. Katrs no galdiem bija unikāls, jo koka detaļas bija rokām darinātas, vēl izmantots daudz nerūsējošā tērauda un augstas kvalitātes cietās plastmasas, kas galdu padarīja gan estētiski patīkamu, gan izturīgu. Pārdošanā nonāca vien 19 galda futbola eksemplāri, jo viens tika atstāts "Audi" Koncepta Dizaina studijā Minhenē.

Foto: Publicitātes foto

"Audi" faniem pieejami arī augstas kvalitātes rokas pulksteņi, kuru cena svārstās nedaudz virs trīs tūkstošiem eiro par jaunu eksemplāru. 2014.gadā "Audi Sport" parakstīja līgumu ar Šveices rokas pulksteņu firmu “Oris”. Šajā sadarbībā radītas četras kolekcijas un 15 pulksteņi dažādās variācijās.