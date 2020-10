Par gepardu no Ķeipenes un daudz ko citu: iznācis žurnāla “Deviņvīri” jaunais numurs

Vēl šajā žurnālā:

Linards Zandovskis saka: “Es jau sevi neuzskatu ne par auto restauratoru, ne par seno automobiļu kolekcionāru”. Diezgan pieticīgs pašnovērtējums, ja zinām, ka ar savām rokām viņš ir atjaunojis vairākas senās automašīnas. Viens no viņa automobiļiem - trīsdesmito gadu “Peugeot 401” - pat ir ticis filmas “Homo Novus” ripojošās zvaigznes godā!

Kad mēs beidzot tiksim pie Covid-19 vakcīnas? “RePharm” valdes loceklis Dins Šmits saka, ka pirmās vakcīnas Eiropā varētu reģistrēt pēc pāris mēnešiem, taču nav skaidrs, kuri būs pirmie rindā pēc tām. Un vēl - izrādās, ka pie viagras visas pasaules vīrieši ir tikuši lielā mērā nejaušības dēļ…

Vismaz 378 līķi, 49 vienas nakts romāni, 84 sadauzītas automašīnas un viens iznīcināts dirižablis piedevām - tāda ir aģenta 007 Džeimsa Bonda darbības statistika. Pareizāk sakot, tikai daļa statistikas, ko mēs apkopojām, noskatoties visas 26 bondiānas filmas.

Viena no grūtāk noķeramajām Latvijas zivīm - uz šādu titulu var pretendēt vēdzele. “Deviņvīru” galvenais redaktors to ir medījis vairākkārt, taču ar diezgan pieticīgiem rezultātiem. Taču ir Latvijā vīri, kuri pratuši noķert četrus un piecus kilogramus smagas dižvēdzeles! Galvenais - zināt īstas vietas. Un arī pareizās receptes vēdzeļu pagatavošanai.

Dronu kari - Kalnu Karabahas konfliktā tie ir kļuvuši par realitāti, jo līdz šim nevienā citā karā bezpilota lidaparātu loma nav bijusi tik liela. Tagad tos izmanto ne tikai izlūkošanai, bet arī sūta pašnāvnieciskās misijās, liekot iznīcināt pretinieka kaujas tehniku. Dronus dresē arī Latvijas armija, pie tam pašu mājās ražotus. Mēģinājām noskaidrot, kādi kaujas droni tagad pastāv un vai Latvija ir gatava šādam 21. gadsimta karam.

“Skolā mācīties man nepatika,” godīgi atzīstas Preiļu metālmākslinieks un galerijas “Nester Art” saimnieks Aleksandrs Nesterjuks. Toties viņam patika locīt bleķus - sākumā viņš to darīja tēva garāžā, labojot automašīnas, bet vēlāk ķērās pie lielās mākslas, no mašīnu un motociklu rezerves daļām veidojot pārsteidzošas skulptūras.

Ja vēlaties uz brīdi iegrimt astoņdesmito gadu atmosfērā, tad nekur tālu nav jāiet - to var izdarīt tepat Rīgā, netālu no Vidzemes tirgus, skaņuplašu veikaliņā kur saimnieko vīrs, ko plašais paziņu loks pazīst kā Plašu Aigaru. Ar platēm vien viss nebeidzas - te ir arī antīkas audiotehnikas grēdas, veco televizoru siena un 1976. gada plate ar Noras Bumbieres autogrāfu. To visu gādīgais saimnieks savācis vairāku gadu laikā, pārvēršot savu veikalu par astoņdesmito gadu rezervātu. Te mēs arī noskaidrojām, kādēļ vecā audiotehnika bieži vien ir labāka par tagadējo, un kādēļ vecās padomju plates tā čerkst.