Latvijas noslēpumi: pirmais masu teātra uzvedums "Vaidelote" Esplanādē

Skats no Aspazijas lugas "Vaidelote" brīvdabas izrādes Esplanādē 1927. gada 31. jūlijā. "Vaidelote" ir viena no populārākajām un vairāk iestudētajām Aspazijas lugām. Tās pirmizrāde notika Rīgas Latviešu biedrības teātrī 1894. gada 14. janvārī, kostīmu skices gatavoja jaunie mākslinieki Janis Rozentāls un Arturs Baumanis, Jāzeps Vītols komponēja arī mūsdienās tik iemīļoto "Mēness starus stīgo", galveno varoņu lomā – latviešu teātra granddāmas Jūlija Skaidrīte un Dace Akmentiņa. Pēc pirmizrādes, kur plūca laurus gan jaunā dzejniece Aspazija, gan viss Rīgas Latviešu biedrības teātra iestudējums, to līdz sezonas slēgšanai izrādīja vēl astoņas reizes, kas tolaik skaitījās neredzēti daudz. Vaidelote turpināja dzīvot gan šajā, gan citos Latvijas teātros, un ar zināmu regularitāti tā tiek izrādīta arī mūsdienās. (Foto: Rakstniecības un mūzikas muzeja krājums / Eduards Kraucs)