Decibelu lavīna Kuldīgas pievārtē

Aivars ir ne tikai Latvijā oficiāli skaļākā automobiļa saimnieks, bet arī viens no sacensību galvenajiem organizatoriem: “Šī mašīna man pieder sešus gadus, taču audiosistēmu tajā būvēju gadus trīs. Tā pakāpeniski – sākot no kaut kā neliela, bet pamazām audzējot arvien lielāku. Aug jau arī konkurence, turklāt ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā un Lietuvā. Sacensības mēs rīkojam pēc principa: mums patīk, ka mašīna spēlē ļoti skaļi, brauc pa ceļu, un mūziku var klausīties ļoti ilgi. Protams, saprāta robežās, jo nedrīkst braukāt pa pilsētu trijos naktī, mūzikai dārdot. Ir nepieciešami arī kaut kādi ētikas standarti, tāpēc mēs cenšamies pulcēt entuziastus un iesaistīt sacensībās, veidojot savu kopienu. Ir jau tā, ka, aizejot augstākā līmenī, normālam cilvēkam to vairs nesaprast, jo par to naudu, ko viens otrs liek mašīnā, varētu nopirkt māju Pierīgā. Taču lielākā daļa darbojas normāla budžeta ietvaros, meklējot risinājumus, kā uzlabot skaņas kvalitāti automašīnas salonā.” (Foto: Rojs Maizītis)