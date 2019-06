"Latvijas Gada motocikls” ir viens no unikālākajiem vietējās un starptautiskās nozīmes motonozares notikumiem. Konkursa žūrijā pārstāvēti pieredzes bagāti un daudzpusīgi jomas eksperti, kuru viedokļi nereti dalās, tādēļ konkursa rezultāti uzskatāmi par īpaši objektīviem. Zem žūrijas vērtējošas lupas šogad nonāca motocikli no BMW, Harley Davidson, KTM, Yamaha, Can Am, Honda, Mash, Royal Enfield, Triumph, Ducati, JAWA, SWM un Husqvarna pārstāvniecībām.

Balsošanas rezultāti kategorijās:

“Latvijas Gada motocikla Grand Prix 2019”: Ducati Diavel 1260S

“Latvijas Gada Ielas motocikls 2019”:

1. vieta - Honda CB650R

2. vieta - Triumph Speed Twin 1200

3. vieta - Ducati Diavel 1260S

“Latvijas Gada Piedzīvojuma motocikls 2019”:

1. Vieta - BMW F 850 GS Adventure

2. Vieta - Triumph Scrambler 1200 XE

3. Vieta - KTM 790 Adventure

“Latvijas Tautas Motocikls 2019”:

1. Vieta - JAWA 660 Vintage

2. Vieta - BMW F 850 GS Adventure

3. Vieta - Ducati Diavel 1260

“Latvijas Gada Tūrisma motocikls 2019”:

1. Vieta - Yamaha Niken 2019

2. Vieta - Triumph Speed Twin 1200

3. Vieta - Ducati Diavel 1260S

“Latvijas Gada Klasiskais Motocikls 2019”:

1. Vieta - Triumph Speed Twin 1200

2. Vieta - Royal Enfield Interceptor 650

3. Vieta - Royal Enfield Continental GT 650

”Latvijas Gada Pilsētas Motocikls 2019”:

1. Vieta - BMW C400 X

2. Vieta - Honda Forza 300 ABS

3. Vieta - Honda Monkey 125

Dueļu sacensību rezultāti:

“Adventure Dueļa KTM 790 Adventure vs BMW F 850 GS Adventure” uzvarētājs:

BMW F 850 GS Adventure

“Motorolleru Dueļa Honda Forza 300 ABS vs BMW C400 X” uzvarētājs:

BMW C400 X

“Powerbike Dueļa Ducati Diavel 1260S vs Harley Davidson FXDR 114” uzvarētājs:

Ducati Diavel 1260S

“Klasikas Dueļa Royal Enfield Interceptor 650 vs JAWA 660 Vintage” uzvarētājs:

Royal Enfield Interceptor 650

“3x3 Dueļa Yamaha Niken 2019 vs CanAm Ryker Rally 900” uzvarētājs:

Yamaha Niken 2019

“Scrambler Dueļa SWM ACE OF SPADES 125 vs Mash Falcone Red 125” uzvarētājs:

SWM ACE OF SPADES 125

“Sporta motociklu Dueļa Honda CRF 450L vs SWM RS300R” uzvarētājs :

Honda CRF 450L

Konkursa idejas autors Arnis Blodons: “Varu apgalvot, ka mūsu konkurss savā ziņā ir visnotaļ unikāls, jo zemēs, kur vispār ir kādi nebūt motociklu konkursi, tostarp tādās lielvalstīs kā ASV vai Vācija, tie parasti vairāk vai mazāk piesaistīti kādam autoritatīvam preses izdevumam vai motociklu veidam. Latvijas konkurss ir krietni vien aptverošāks un sabiedriskāks, jo žūriju veido faktiski visi par motociklu tēmu vēstošie mediji un atzītākie moto nozares eksperti valstī. Turklāt, konkursā “Latvijas Gada motocikls” no sākta gala iesaistītas plašas tautas masas - interneta balsojumā tiek noteikts uzvarētājs nominācijā “Tautas Simpātija”.

Konkursa žūrijas priekšsēdētājs Pauls Timrots: “Šogad konkursā jaunums - motociklu dueļi. Savā starpā salīdzinājām divus dažādu marku motociklus. Tas izraisīja diskusijas un emocionālās sarunas. Ja abi pretendenti ir pārāk līdzīgi, tad īsti nav ko tur salīdzināt, ja atšķiras, daži saka, ka tad nevar salīdzināt, jo tās esot pārāk dažādas lietas. Taču dueļi izvērtās sekmīgi. Žūrijas pārstāvji lietoja gan faktus, gan emocijas, lai pamatotu savu viedokli”.

Žūrijas tehniskais direktors, auto/moto eksperts Oskars Irbītis: “Šogad situācija ir mainījusies - konkursā “Latvijas Gada motocikls” uzvarētāju lokā vairs nedominē bezceļu motocikli. Vislielākais atbalsts gan no žūrijas, gan no sociālo tīklu lietotāju puses ir bijis īstam sapņu motociklam, kurā ir apvienojies gan dizains, gan tehnoloģijas, gan lielā jauda - Ducati Diaveociālajos tīklos šis pasākums izpelnījās lielu ievērību. Domāju, ka nākamajā gadā dueļus turpināsim. Kas attiecas uz tautas balsojumu, tad jāsaka, ka tas ir nostalģisks un sentimentāls - atmiņā ir palikuši 90-tie un JAWA, kā tā laika motociklu ikona. Šogad bija interesants motociklu klāsts ar jaunumiem un klasikas vērtībām. Motocikli atgriežas arī pilsētā - Latvijas motociklu tirgū ir lielisks nelielas kubatūras motociklu piedāvājums, kas ideāli piemērots urbānai videi. Viens no līderiem šajā jomā ir amizantais Honda Monkey 125 – motocikls var būt arī neliels un piemērots ikkatram. Protams, ir jāizceļ arī lielais klasisko motociklu īpatsvars. Liekas, ka pircējiem ir apnikušas plastmasas rotaļlietas un gribas atkal kaut ko no īsta dzelzs. Mototirgus mainās un tam līdzi mainās ar konkurss “Latvijas Gada motocikls” - šī gada jaunums ir motociklu dueļi – beidzot ir iespēja demokrātiskā veidā noskaidrot, kurš no līdzīgajiem motocikliem ir tas labākais.”

Pagājušajā, 2018. gadā, pēc žūrijas balsojuma, galveno balvu “t/c Mols Latvijas Gada motocikls 2018” saņēma: 1. vieta – Honda Africa Twin Adventure Sports DCT; 2. vieta –Triumph Tiger 1200; 3. vieta – Ducati Scrambler 1100 Sport, kā arī BMW F 850 GS. Tautas balsojums: 1. vieta – BMW G310 GS; 2. vieta – Honda GL1800 TOUR DTC; 3. vieta –Ducati Scrambler 1100 Sport.

Iepriekšējo gadu ceremoniju foto: