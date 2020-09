Gints Grāvelis: “Esmu stāvā sajūsmā par šo soli! Un par savu sievu!”

Saruna ar Gintu Grāveli un Ēriku Egliju-Grāveli jaunajā žurnāla OK! numurā ir kaut kas patiesi īsts, saviļņojošs un priecīgs. Un tas īstums spiežas ārā pa visām vīlēm – to var nolasīt ne tikai viņu izteikumos vienam par otru, bet arī emocionāli piesātinātajās fotogrāfijās. Šovasar viņi apprecējās. Pēc piecu gadu kopdzīves. Tajā, kā Gints joprojām skatās uz Ēriku, ir kaut kas tik... pārliecinošs. Nevaldāmais, trakulīgais Grāvelis. Un tik aizkustinošs maigums. Šī ir viņu pirmā kopīgā intervija.

Vēl šajā numurā:

* Intervija ar Jāni Krīvēnu jeb Krivenchy. “Dievs jau man tik muti iedeva,” viņš saka. Jānis ir grupa Singapūras Satīns, podkāsts Pēdējā Pilīte, YouTube kanāls Pāļa Bazars. It kā jau nekas tāds nopietns. Taču īsā laikā viņš ir kļuvis par Latvijas slavenību. Pats gan pie šā vārda saviebjoties.

* Filmas scenārija vērts dzīvesstāsts – saruna ar grafoloģi Anitu Milleri. “Pateicoties” policijas iecirknim, kur viņa nokļuva kā aizturētā, Anita nonāca Kembridžā, izstudēja grafoloģiju, neiropsiholoģiju un kriminālo psiholoģiju. Tagad viņa sadarbojas ar izmeklēšanas birojiem un personāla atlases firmām visā pasaulē

* Iepazīsti Latvijas Televīzijas korespondentes Briselē Ilzes Naglas spēka vietas, kur gaiss ir tik biezs, ka griez kaut ar nazi. Tur notiek arī brīnumi. Turklāt spēka vieta var būt arī parka soliņš, tirgus vēsturiskā nomalē vai bērnības zeme, kur dzīvojuši mūsu vecvecāki. Ilze jau sešus gadus dzīvo Briselē, un savas spēka vietas viņai ir gan Latvijā, gan citur pasaulē.

* Uzzini, kā oskarotais britu aktieris Kolins Fērts sadzīvo ar Dārsija lāstu. Uz lielā ekrāna viņš bijis teju perfekts džentlmenis un neizbēgami kļuvis par sekssimbolu. Piedzīvojis nodevību privātajā dzīvē, nu aktieris sēž tukšā laivā – izjukusi Fērta otrā laulība, kas ilgus gadus šķita nesatricināma. 10. septembrī viņa dzimšanas dienas tortē būs jau 60 svecītes.

* Aizraujošs un smeldzīgs stāsts par trollīšu Muminu radītājas Tūves Jānsones dzīves vētrām. Ārkārtīgi interesanta un savdabīga personība, ar kuru mūs ļoti personiski iepazīstinās biogrāfiskā mākslas filma Tūve, kas iznāks rudenī.

* Slavenības un islāms. Vai ir ceļš atpakaļ? Pirms vairākām nedēļām Latviju pāršalca ziņa, ka mūsu talantīgā svarcēlāja Rebeka Koha pēc jāvārda teikšanas savam līgavainim no Kataras pieņēma islāmu, bet vēlāk pavēstīja par sportistes karjeras beigām. Šo notikumu virkne daudzos radīja neizpratni, sakot, ka lēmums ir pārsteidzīgs un atpakaļceļa vairs nav – ja reiz pieņēmi islāmu, atteikties vairs nevari. Kā īsti ir?

* Psiholoģe un piecu bērnu mamma Inga Bērziņa par savu misiju uzskata sarunas ar sievietēm – mammām un grūtniecēm – dažādos viņu dzīves līkločos. OK! jaunajā numurā lasi viņas personīgās un profesionālās pieredzes laikā gūtās atziņas.

* Kā tas ir – strādāt no mājām, daudzi no mums izbaudīja pavasarī, tāpēc ne vienam vien mājās ir parādījušies darbgaldi un varbūt uz palikšanu. Tāpēc šoreiz par to, kā iekārtot patīkamu darba vidi mājās. Stāsta un iesaka dekoratore Baiba Prindule-Rence.

* Mūsdienīgi, bet ar latvisku garšu. Gatavo restorāna Kaļķu vārti šefpavāre Inga Cīrule. Jaunas receptes: Varavīksnes foreles tartars ar gaileņu ievārījumu, pīles krūtiņa ar ķirbju ievārījumu, smitsērkšķu šokolādes deserts ar brūkleņu sorbetu.

* Stilojam! Ņemot vērā klimata pārmaiņas un koronavīrusa draudus, aktualitāšu virsotnē ir praktisks un relaksēts apģērbs. Efektīgākiem stila paņēmieniem – kontrasti. Tas viss jau vērojams ielās.

* Kontrastu sezona jeb stila idejas aktuālajai rudens modei.

* Lieko prom! Pēc vasaras sezonas, kad āda kļuvusi sausāka, novērojams elastības zudums un parādās hiperpigmentācija, ir īstais brīdis pīlinga procedūrām. Skaidrojam, kā iedala pīlingus, kādus uzdevumus tie risina un kā izvēlēties sev piemērotāko.

* Vērtīga literatūra. Uzzini, kāda literatūra aizrauj Latvijas Televīvīzijas raidījumu TE! un Literatūre vadītāju Gustavu Terzenu.