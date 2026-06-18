Pētījums: iedzīvotāji Latvijā dotu priekšroku plašiem dzīvokļiem
Vairāk nekā 60 % Latvijas iedzīvotāju, iegādājoties mājokli, dotu priekšroku trīs vai vairāk istabu dzīvoklim, un teju katrs otrais par vienu no būtiskākajiem faktoriem mājokļa izvēlē uzskata ģimenei piemērotu apkārtējo vidi, liecina nekustamo īpašumu attīstītāja “Merko mājas” un “Norstat” veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja.
Pieaug interese par lielāka plānojuma dzīvokļiem
Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka, iegādājoties jaunu mājokli, vislielākais pieprasījums ir pēc trīs istabu dzīvokļiem – tos izvēlētos 39 % respondentu. Trīs istabu dzīvokļi ir vienlīdz pieprasīti visās vecuma grupās. Savukārt 18 % aptaujāto dotu priekšroku četru istabu dzīvoklim - visizteiktāk šāda izvēle raksturīga iedzīvotājiem vecumā no 40 līdz 49 gadiem.
Joprojām saglabājas arī augsts pieprasījums pēc divu istabu dzīvokļiem – tos par sev piemērotāko izvēli atzinuši 33 % aptaujāto. Visbiežāk šādu mājokli izvēlētos iedzīvotāji vecumā no 50 līdz 74 gadiem, kuru bērni jau ir izauguši un dzīvo atsevišķi, kā arī jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (28 %).
“Pētījuma rezultāti apstiprina tendenci, ko redzam arī ikdienā – interese par trīs, četru un arī piecu istabu dzīvokļiem saglabājas augsta, jo ģimenes meklē mājokļus, kas nodrošina ne tikai komfortu šodien, bet arī iespēju pielāgoties nākotnes vajadzībām," skaidro “Merko mājas” valdes loceklis Roberts Rēboks.
Teju katrs piektais iedzīvotājs mājokli mainītu labākas dzīves kvalitātes dēļ
Lai gan energoefektivitāte un zemākas mājokļa uzturēšanas izmaksas joprojām ir svarīgākais faktors, izvēloties jaunu mājokli, aptaujas dati liecina, ka iedzīvotāji arvien lielāku uzmanību pievērš arī dzīves kvalitātei. Teju katrs piektais respondents norādījis, ka tieši augstāka dzīves kvalitāte būtu galvenais iemesls mājokļa maiņai. Izvēloties jaunu dzīvesvietu, nozīme ir ne tikai pašam dzīvoklim, bet arī apkārtējai videi un infrastruktūrai. Teju puse jeb 48 % respondentu kā ļoti svarīgu faktoru min ģimenei piemērotu vidi, savukārt 59 % norādījuši, ka viņiem būtiska ir ilgtspējīga infrastruktūra, piemēram, sabiedriskā transporta pieejamība, veloceliņi un elektroauto uzlādes iespējas. Tāpat 42 % aptaujāto augstu novērtē atrašanos ūdens tuvumā, bet 37 % – sporta infrastruktūras pieejamību.
“Cilvēkiem svarīgs ir ne tikai pats dzīvoklis, bet arī vide, kurā tas atrodas – lai līdzās energoefektīvam mājoklim būtu arī zaļā zona atpūtai, vieta bērniem, sporta iespējas un ērta infrastruktūra ikdienai. Aptaujas rezultāti tikai apstiprina, ka tieši šādi aspekti cilvēkiem kļūst arvien svarīgāki, izvēloties mājokli,” norāda Roberts Rēboks.