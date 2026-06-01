Sabiedrība
Šodien 07:03
Vasaras pirmajā dienā gaiss vietām iesils līdz +22 grādiem
Pirmdien, 1. jūnijā, Latvijā būs daudz mākoņu, starp tiem uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Vietām - galvenokārt Kurzemē - iespējams īslaicīgs lietus. Valdošais būs lēns dienvidu vējš, Kurzemē - rietumu vējš.
Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +17..+22 grādi, dažviet piekrastē tā svārstīsies ap +15 grādiem.
Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, uzspīdēs saule un pūtīs lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20, +21 grādam.
Laikapstākļus neietekmē ne cikloni, ne anticikloni. Atmosfēras spiediens 1012-1016 hektopaskāli jūras līmenī.
Saulainos brīžos dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. No saules visvairāk jāsargājas laika posmā no plkst. 12 līdz 15.