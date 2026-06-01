Indras Vilipsones kultūrpieturas nedēļai. Ko ieplānot no 1. jūnija līdz 7. jūnijam?
Man prieks atcerēties pagājušās nedēļas kultūrbirumu, daudz emociju, daudz iedvesmas avotu, emocionālu nospiedumu. Arī šonedēļ ir ar ko padalīties un ieteikt, kas zina, varbūt arī jūsu ceļakartei noderēs. Mazliet pakavēšos Hamburgas kultūratmiņās un aicināšu atgriezties mūsu Baltajā namā ar košu pirmizrādi, bet visu pēc kārtas.
Kālab tad Hamburga – tāpēc, ka tik tuvu un tik daudz iespējams ietvert vienā īsā kultūrizskrējienā, šoreiz īpašais galamērķis man bija Joanas Malvicas koncertprogramma. Piebildīšu , ka šobrīd pasaulslavenā diriģente 2012. gadā, būdama tikai 25 gadus veca, debitēja Latvijas Nacionālajā operā (LNO), diriģējot Mocarta operu “Dons Žuans”. 2012. gada aprīlī LNO viņa pirmo reizi diriģēja Vāgnera operu – “Nībelunga gredzena” noslēdzošo daļu “Dievu mijkrēslis”. 2013. gada martā Joana Malvica Rīgā diriģēja arī Vāgnera “Reinas zeltu”. Jā, šobrīd, lai apmeklētu viņas koncertus, biļetes jāiegādājas jau gadu iepriekš… Elbas Filharmonijas koncertkalendārs ir tik bagātīgs un daudzveidīgs, ka katru vakaru tur var atrast skaistu koncertu savai gaumei, apmeklējot gan Lielo gan Kamerzāli, ir arī pēcpusdienas un pusdienlaika koncerti un kā vēl viena pievienotā vērtība skaistā promenāde ar mazām kafetērijām un restorāniem, ar burvīgu skatu uz pašu Karalieni – filharmoniju un allaž mirdzošo Elbu, pa kuru pēc koncerta var braukt ar kuģīti, jo tas kursē kā sabiedriskais transports. Līdz šim nezināju, bet ar Elbas filharmonijas biļeti kabatā, sabiedrisko transportu var izmantot bez maksas, protams koncerta dienā. Vai nav jauki, nav jābrauc uz gariem semināriem, lai šo ieviestu arī pie mums…
Kā jau minēju pat viena diena ir gana, lai Hamburgā noķertu gan brīnišķīgas izstādes, gan koncertu, šoreiz izdevās apmeklēt “Bucerius Kunst Forum”, un izbaudīt vācu fotomākslas leģendas Franca Kristiana Gundlaha lielizstādi . Gundlahs ir kulta personība modes un fotogrāfijas pasaulē. Viņš īpaši novērtē, ka mūsdienu mode ir sava laika simbols un ļoti spilgti to ilustrē. Visas savas dzīves gaitā Gundlahs ne tikai fotografēja pats, bet arī veidoja vadošo autoru kolekcijas. Un te nu priecīgā ziņa, ka līdz pat 16. augustam pašā Hamburgas sirdī “Bucerius” aplūkojami vairāk nekā 200 eksponāti – sākot no leģendārajiem žurnālu vākiem un vēl nekad neizstādītiem melnbaltiem un krāsainiem fotoattēliem līdz pat viņa domubiedru un pēcteču darbiem, ieskaitot Ričarda Avedona, Ērvina Blūmenfelda, Reginas Relangas, Sindijas Šērmenas un daudzu citu daiļradi. Dialogā ar Gundlaha paša darbiem kļūst redzama gan viņa mīlestība pret fotogrāfiju kā mediju, savstarpējās ietekmes un kodi, gan sabiedrības un varas attiecības. Izstāde ir pirmā lielā Gundlaha daiļrades un darbu prezentācija pēc viņa nāves 2021. gadā un vienlaikus godina viņa 100. dzimšanas dienu ar īpašiem deponējumiem no Gundlaha fonda. Ļoti skaisti un intriģējoši, pēc izstādes apmeklējuma biju rosināta atrast vairāk informācijas par foto mākslinieku un izrādās, Gundlaha izstāde ir bijusi arī Rīgā, 2012. gadā Rīgas modes nedēļas ievaros. Šo izstādi Hamburgā patiešām iesaku iekļaut savos kultūrplānos!
Bet nu atpakaļ uz mūsu skaisto Rīgu, kur jau 4. jūnijā Opernams atkal vērs durvis skatītājiem – sakopts, izremontēts un mirdzošs, tas sagaidīs “Bohēmas” jauniestudējumu. Džakomo Pučīni liriskais meistardarbs un verisma melodrāma, vienmēr gaidīta uz visas pasaules opernamu skatuvēm, ar jauniem akcentiem, laikmetu foniem un kodiem, kurus šajā stāstā ieprogrammē režisori. Šoreiz tā ir mūsu izcilā Laura Groza / LAURA/. Lai labs ceļavējš un šūpošanās visskaistākās mūzikas viļņos mūsu opernama radošajiem spēkiem.
Kultūrpieturu ir daudz, katram savas, es kā allaž padalos ar to, kas manu sirdi aizķēris. Lai skaista nedēļa.