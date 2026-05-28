Par Kulberga biroja vadītāju apstiprināts Mareks Gruškevics
Ja Saeima apstiprinās "Apvienotā saraksta" (AS) politiķi Andri Kulbergu par Ministru prezidentu, viņa biroju vadīs Mareks Gruškevics.
Gruškevics šobrīd ir Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka Māra Sprindžuka (AS) biroja vadītājs. No 1999. līdz 2000. gadam Gruškevics bijis Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Finansu un ekonomikas departamenta direktora pienākuma izpildītājs un Ekonomikas nodaļas vadītājs.
No 2000. līdz 2006. gadam Gruškevics bijis IZM Politikas koordinācijas departamenta direktors, bet no 2006. gada septembra līdz decembrim - valsts sekretāra vietnieks finanšu un investīciju jautājumos.
No 2006. gada decembra Gruškevics bijis IZM ministrijas valsts sekretārs. No 2014. līdz 2018. gadam vadījis Latvijas Badmintona federāciju. Viņš bijis arī padomnieks viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrei Ingai Bērziņai (JV). Jau vēstīts, ka Saeimā šodien plānots lemt par Kulberga vadītās valdības apstiprināšanu.