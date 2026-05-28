Novadu ziņas
Šodien 09:42
Gatis Miglāns ievēlēts par Ādažu novada domes priekšsēdētāju
Ceturtdien par Ādažu novada domes priekšsēdētāju tika ievēlts Gatis Miglāns (ZZS).
Par Miglānu nobalsoja visi 14 klātesošie domes deputāti. Kopumā domē darbojas 15 deputāti. Kā ziņots, Ādažu domei priekšsēdētāja nebija teju piecus mēnešus - kopš janvāra sākumā no domes priekšsēdētājas amata atkāpās Karīna Miķelsone (LRA). Šajā laikā domi vadīja vicemērs Miglāns.