Gatavojoties peldsezonai, sākti Ozolnieku ezera bīstamās koka laipas rekonstrukcijas darbi
Gatavojoties jaunajai peldsezonai, Jelgavas novada pašvaldība uzsākusi Ozolnieku ezera laipas koka daļu rekonstrukciju 25 metrus garam posmam.
”Jelgavas novada pašvaldība 2026. gada sākumā no biedrības ”Ozolnieku Roņi” pārņēma savā pārvaldījumā 75 metrus garo Ozolnieku ezera koka laipu. Iestājoties siltākam laikam, tika veikta objekta apsekošana un konstatētas būtiskas neatbilstības, kas radušās no ilgstošās ūdens ietekmes un potenciāli varētu radīt bīstamību un traumu risku iedzīvotājiem, kas laipu izmanto. Šobrīd daļa objekta ar būtiskākajiem bojājumiem ir demontēta, taču iedzīvotājiem joprojām būs pieejams 25 metru garš laipas posms, tāpat ezerā saglabātas arī iekāpšanas un izkāpšanas vietas, kas ir īpaši noderīgas ziemas peldētājiem,” skaidro Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldes vadītājs Matīss Kellerts.
Lai rūpētos par drošību uz ūdens un novērstu konstatētos bojājumus, tiek veikta laipas dēļu klājuma nomaiņa un nesošās konstrukcijas atjaunošana. Demontētā laipas daļa ir nodota Ozolnieku sporta skolai laivu bāzes vajadzībām.