Šodien 15:55
Naktī uz piektdienu Daugavpilī atcels vairākus tramvaja reisus
SIA “Daugavpils satiksme” informē, ka naktī no 21. uz 22. maiju turpināsies būvdarbi objektā “Sliežu ceļu pārmiju atjaunošana 18. novembra ielas un Valkas ielas krustojumā, Daugavpilī”.
Tramvaju kustība tiks pārtraukta no ceturtdienas plkst. 22.40 līdz piektdienas plkst. 5.00, tādēļ šajā laikā atcelti vairāki tramvaju maršruta Nr. 1 “Butļerova iela – Stacija” reisi.
No pieturas “Butļerova iela” atcelti reisi:
• 21. maijā plkst. 22.05, 22.35 un 23.10;
• 22. maijā plkst. 00.05 un 4.20.
No pieturas “Stacija” atcelti reisi:
• 21. maijā plkst. 22.32, 23.02 un 23.35;
• 22. maijā plkst. 00.27 un 4.40.
Uzņēmums atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām un aicina pasažierus savlaicīgi plānot braucienus.