Rēzeknē piektdien mācības tomēr notiks ierastā režīmā.
Sabiedrība
Šodien 07:06
Rēzeknē pēc nakts brīdinājuma skolas un iestādes tomēr šodien strādās
Rēzeknē piektdien mācību process un arī pašvaldības iestāžu darbs notiks ierastā režīmā, apstiprināja pašvaldībā.
Sākotnēji pašvaldība informēja, ka saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā visās izglītības iestādēs mācību process ir atcelts. Pašvaldība norādīja, ka pēc apdraudējuma beigām tiks pieņemts atsevišķs lēmums par darba organizāciju.
Pilsētas mērs Jānis Tutins ("Kopā Latvijai"/LPV) apliecināja, ka, ņemot vērā apdraudējuma beigšanos, visas iestādes strādā ierastajā režīmā. Viņš norādīja, ka papildu informācija par to, kas šonakt varētu būt noticis, viņam nav.
Jau vēstīts, ka naktī uz piektdienu Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados atkal tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Plkst. 6.40 NBS paziņoja par apdraudējuma beigām.