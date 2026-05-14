Humānu apsvērumu dēļ trešdien Latvijā uzņemti četri nelegālie migranti, kuri mēģinājuši šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, informēja Valsts robežsardze.
Vienlaikus trešdien novērsti 94 nelegālo migrantu mēģinājumi šķērsot šo robežu.
No valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas šogad ir atturēti kopumā 2983 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ uzņemti deviņi cilvēki.
Kā vēstīts, valdība līdz šī gada 30. jūnijam pagarināja pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Pērn kopumā Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana pērn nav liegta 31 nelegālajam migrantam. 2024. gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.