Šodien 22:43
Rīgā trīs dienas tiek meklēts 61 gadu vecais Juris Batrakovs
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts pazudušo 1965. gadā dzimušo Juriju Batrakovu.
Vīrietis šā gada 8. maijā ap pulksten 16:25 izgāja no adreses Rīgā, Jaunciema 4. līnijā un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta. Pazīmes: augums apmēram 180 cm, sportiskas miesas būves, bez matiem. Bija ģērbies melnas krāsas sporta biksēs, melnas krāsas sporta kreklā ar uzrakstu "čempions", kājās zamšādas sporta apavi pelēkā krāsā un līdzi bija melna "HH" sporta soma.
Valsts policija aicina aplūkot Jurija fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!