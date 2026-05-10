Nākamnedēļ Latvijā gaidāmas vairākas lietainas dienas; vietām gaiss iesils līdz +20 grādiem
Tuvākajās dienās laikapstākļus noteiks ciklonu darbība, līdz ar to debesis bieži klās mākoņi un daudzviet līs, taču gaiss lielākoties saglabāsies silts – daudzviet gaisa temperatūra pieturēsies +15…+20° robežās, liecina prognozes.
Pirmdien debesis būs mākoņainas, vien vietām tās skaidrosies. Nakts sākumā austrumu rajonos gaidāms neliels lietus, bet diena aizritēs bez ievērojamiem nokrišņiem. Vietām valsts austrumos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš.
Naktī gaiss atdzisīs līdz +1…+7°, vietām centrālajos rajonos zāles virskārtā gaidāma arī salna 0…-1°, dienā maksimālā gaisa temperatūra būs +13…+18°, vietām rietumos līdz pat +20°.
Otrdiena un trešdiena būs nedēļas lietainākās dienas – otrdien līs rietumu un centrālajos rajonos, bet trešdien lietus gaidāms jau visā valsts teritorijā. Arī šajās dienās lokāli sabiezēs migla. Otrdien pūtīs lēns līdz mērens austrumu puses vējš, kas pakāpeniski, sākot no valsts rietumiem, iegriezīsies no dienvidu puses un tas saglabāsies arī trešdien.
Naktīs minimālā gaisa temperatūra būs pārsvarā +5…+11° robežās. Vēl otrdien dienā gaiss iesils līdz +15…+20°, lai gan Kurzemē jau būs par dažiem grādiem mazāk, bet trešdien visā valstī kļūs salīdzinoši vēsāks.
Nedēļas otrajā pusē naktīs saglabāsies līdzīga temperatūra kā nedēļas sākumā, savukārt nedēļas nogalē dienās vietām termometra stabiņš varētu pakāpties līdz +20° atzīmei. Lietus mākoņi turpinās šķērsot valsts teritoriju, vietām nesot nokrišņus.