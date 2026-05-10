Šodien 08:12
Svētdien Latvijā būs mākoņains, bet lielākoties sauss laiks
Mātes dienā debesis Latvijā būs mākoņainas, bet neliels lietus gaidāms vien palaikam valsts austrumu rajonos, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Vējš svētdien būs lēns, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9..+14 grādiem, tomēr vietām austrumu rajonos būs vēsāk - līdz +8 grādiem.
Rīgā debesis daļēji klās mākoņi, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz +10..+12 grādiem.