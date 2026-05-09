No degošas piecstāvu ēkas Marijas ielā izglābti divi cilvēki
Sestdienas pēcpusdienā ugunsgrēkā Rīgas centrā izglābti divi cilvēki, ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Plkst. 15.59 VUGD saņēma izsaukumu uz Marijas ielu, kur piecstāvu dzīvojamās mājas ceturtā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas četru kvadrātmetru un siena četru kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji izglāba divus cilvēkus, kuri nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki. Plkst. 16.52 ugunsgrēks lokalizēts.

