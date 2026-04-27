Gulbenē desmito reizi norisināsies velosacensības “Bānīša kauss”
Sestdien, 2026. gada 2. maijā, riteņbraukšanas entuziasti un aktīvās atpūtas cienītāji jau desmito reizi pulcēsies Gulbenē, lai piedalītos vienās no unikālākajām velosacensībām Latvijā – “Bānīša kauss 2026”. Pasākums aicina izbaudīt pavasara azartu un mēģināt galamērķi sasniegt ātrāk par leģendāro tvaika lokomotīvi “Ferdinands”.
Kā informē Gulbenes novada pašvaldībā, “Bānīša kauss” ir kļuvis par nozīmīgu ikgadēju tradīciju, kas popularizē unikālo industriālo mantojumu – Gulbenes-Alūksnes šaursliežu dzelzceļu – un veicina aktīvu dzīvesveidu. Tas ir īsts piedzīvojums, kurā vēsturiskais mantojums satiekas ar kustību un sacensību garu. Šo sacensību īpašo gaisotni rada kopējais starts: brīdī, kad atskan lokomotīves svilpe un Bānītis uzsāk savu reisu, riteņbraucēji dodas trasē, lai sacenstos ātrumā ar dūmojošo tvaika lokomotīvi.
Šogad aptuveni 45 kilometrus garā distance vedīs no Gulbenes uz Alūksni, vijoties gar vēsturisko šaursliežu dzelzceļa līniju. Galvenais starts tiks dots plkst. 13:00 pie Gulbenes dzelzceļa stacijas, radot neaizmirstamu skatu gan pašiem dalībniekiem, gan pasākuma vērotājiem.
Bet jau no plkst. 11:00 Gulbenes stacijas apkārtnē norisināsies bērnu velosacensības, radot dzīvīgu atmosfēru jau pirms lielā starta. Savukārt pēc finiša Alūksnes stacijā ikviens aicināts izbaudīt kopības sajūtu un piedalīties uzvarētāju sumināšanā.
Pasākuma organizatori aicina izmantot šo iespēju, lai iepazītu Gulbenes un Alūksnes puses viesmīlību un dabas skaistumu. Īpašai ērtībai dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja pēc sacensībām atgriezties Gulbenē ar Bānīša reisu plkst. 16:00. Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, rezervācija sev un velosipēdam pa tālruni 26310022 ir obligāta.
Plašāka informācija par pasākuma norisi, sacensību nolikums un reģistrācija pieejama mājaslapā www.velorits.lv.