Latvijas un Singapūras apvienotā komanda izcīna zeltu pasaules lielākajās kiberaizsardzības mācībās
Latvijas un Singapūras apvienotā komanda izcīnījusi pirmo vietu vienās no pasaules lielākajām un sarežģītākajām starptautiskajām kiberaizsardzības mācībām “Locked Shields 26” .
“Patiesi priecājos par paveikto darbu kopā ar Singapūras kolēģiem un visiem iesaistītajiem," norāda Zemessardzes Kiberaizsardzības un elektromagnētiskās karadarbības bataljona komandieris majors Ronalds Mandelis. "Mūsu sasniegtais rezultāts pierāda, ka spējam veiksmīgi sadarboties ar dažādām nācijām, mācīties gan no savām, gan citu kļūdām, pielāgoties situācijām, kad šķiet, ka risinājuma nav, nepadoties un tomēr atrast izeju."
"Paldies visiem, kas piedalījās un atbalstīja mūs, lai šīs mācības izdotos. Īpaša pateicība mūsu kibersargiem, kuri ar savu ieguldījumu stiprināja mūsu panākumus un nesa Latvijas vārdu pasaulē,” norāda Mandelis.
Jāpiebilst, ka “Locked Shields” ir vienas no pasaulē lielākajām un sarežģītākajām kiberaizsardzības mācībām, kurās vienotā draudu scenārijā tiek apvienoti tehniskie eksperti, stratēģiskās komunikācijas speciālisti, juristi un nacionāla līmeņa lēmumu pieņēmēji. Tās organizē Tallinā bāzētais NATO Kiberaizsardzības izcilības centrs sadarbībā ar alianses dalībvalstīm, partnervalstīm un tehnoloģiju kompānijām.
Mācībās “Locked Shields 26” aizsākās 20. aprīlī klātienē Igaunijas galvaspilsētā Tallinā, kā arī notika tiešsaistes formātā. Tajā kopumā piedalījās aptuveni 4000 dalībnieku no 41 valsts. Latvijas un Singapūras komandā kopumā mācībās piedalījās ap 230 dalībnieku, no kuriem aptuveni 140 bija Latvijas pārstāvji. Mācību mērķis bija pārbaudīt procedūras un sacensību formātā trenēt kiberdrošības ekspertus no dažādām valstīm, lai veicinātu konkurenci, pieredzes apmaiņu un spēju attīstību.
Latvijas un Singapūras komandas dalību mācībās veidoja un atbalstīja Latvijas Aizsardzības ministrija, Nacionālie bruņotie spēki, tostarp Zemessardze, Singapūras Aizsardzības ministrija, Kiberincidentu novēršanas institūcija Cert.lv, SIA “Tet”, SIA “LMT” un NATO Kolektīvās kiberaizsardzības izcilības centrs (NATO CCDCOE).