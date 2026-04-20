Novadu ziņas
Šodien 10:20
Talsu novadā iespējams bez maksas nodot nolietotās riepas
SIA "AAS "Piejūra"" sadarbībā ar AS "AJ Power Recycling" un SIA "3R" rīko vides akciju "Dod riepām otru dzīvi", kuras laikā iedzīvotājiem iespējams bez maksas nodot nolietotās vieglo automašīnu riepas, ziņo Talsu novada pašvaldība.
Akcijas periodā no vienas automašīnas iespējams nodot vienu riepu komplektu (četras vieglo automašīnu riepas bez diskiem).
Iebraucot šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā, var tikt reģistrēts automašīnas numurs un/vai jāuzrāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība.
Nolietotās vieglo automašīnu riepas bez maksas tiks pieņemtas SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"" šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā, CSA poligonā "Janvāri", Talsu novadā:
- 24. aprīlī no plkst. 8.00 līdz 19.00,
- 25. aprīlī no plkst. 8.00 līdz 17.00.