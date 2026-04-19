Sestdien dzēsti 37 kūlas ugunsgrēki, vairāki bijuši hektāriem plaši.
Šodien 10:15
Latvijā sākusies kūlas dedzināšanas sezona - sestdien dzēsti 37 kūlas ugunsgrēki
Aizvadītajā diennaktī Latvijā dzēsti 37 kūlas ugunsgrēki, no kuriem vairāki bijuši hektāriem plaši, ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Platības ziņā lielākais sausās zāles ugunsgrēks fiksēts Rēzeknes novadā, kur izdeguši četri hektāri kūlas un atkritumi desmit kvadrātmetru platībā. Daugavpilī un Saldus novadā kūla dega divu hektāru platībā, bet Bauskas novadā un Rēzeknes novadā - viena hektāra platībā.
Preiļu novadā sestdien dega meža zemsedze un kūla 1,5 hektāru platībā, bet Dienvidkurzemes novadā meža zemsedze un kūla izdega viena hektāra platībā.
Kūlas dedzināšana ir aizliegta un bīstama, jo apdraud cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī rada būtisku kaitējumu dabai. Par kūlas dedzināšanu piemēro naudas sodu fiziskai personai no 280 līdz 700 eiro, bet juridiskajai personai - no 1400 līdz 4300 eiro.