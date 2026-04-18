Sākti remontdarbi Daugavas-Misas kanāla ūdens ņemšanas būvē
No 14. aprīļa uzsākti remontdarbi hidrotehnisko būvju kompleksā “Daugavas–Misas kanāls”, ziņo Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvalde.
Pašvaldība, lai garantētu drošu, kontrolējamu ūdens padevi, noslēgusi līgumu ar SIA “CDS Marine” par viena bojātā aizvara atjaunošanu. Plānots aizvaru izcelt, atjaunot un uzstādīt no jauna.
Ņemot vērā būvju tehnisko stāvokli, pēc aizvara atjaunošanas būs jāatjauno arī aizbīdnis. Darbu gaitā kanāla virszemes daļā ūdens plūsma tiks samazināta vai pilnībā pārtraukta; iespējama plūsmas palēnināšanās iedzīvotāju iecienītajā atpūtas vietā “Dambītis”, Ķekavā.
Darbi notiks saskaņā ar būvniecības normatīvajiem aktiem, izmantojot sertificētus materiālus un ievērojot Eiropas Savienības standartus. Pēc šo darbu pabeigšanas līdzīgi remonti nākotnē būs vajadzīgi arī otrai ūdens ņemšanas būves daļai.
Komplekss, ekspluatācijā nodots 1969. gadā, ietver ūdens ņemšanas būvi ar diviem aizvariem Rīgas HES kreisā krasta dambī, aizbīdņu ēku, divus pašteces cauruļvadus, apmēram 11 km garu virszemes kanālu, divas slūžas un sūkņu staciju.