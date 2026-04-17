Viņi gribēja nelegāli šķērsot robežu - Ludzas novadā aizturēts cilvēku kontrabandists
Ceturtdien, 16. aprīlī, par nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadāšanu robežsargi Ludzas novadā aizturēja vienu trešās valsts pilsoni un no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas atturēja 21 personu.
Jolanta Babiško, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste, informē, ka veicot operatīvās informācija pārbaudi, robežsargi Istras pagastā apturēja kādu Volkswagen Transporter markas mikroautobusu, kuru vadīja kāds trešo valstu pilsonis. Pārbaudot automašīnu, konstatēts, ka tās salonā atrodas 21 aziātiskas izcelsmes persona bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām.
Pret pārvadātāju uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 285. panta trešās1 daļas par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tā izdarīta pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā.
21 persona atturēta no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.
Šonedēļ robežsargi vienas diennakts laikā jau aizturēja trīs nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadātājus.
Valsts robežsardze atkārtoti aicina iedzīvotājus neiesaistīties nelikumīgās darbībās un atgādina, ka par iesaisti paredzēti bargi sodi - par personu nelikumīgas pārvietošanas organizēšanu un atbalstīšanu likumpārkāpēji var tikt sodīti ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz pat desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.