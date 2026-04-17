Atskanēja sprādziens, kam sekoja lieli melnu dūmu mutuļi un liesmas - pie Juglas ezera dzēsts plašs ugunsgrēks. VIDEO
Trešdien Rīgā, Juglas ezera krastā, izcēlies ugunsgrēks, liesmām 100 kvadrātmetru platībā pārņemot piekrastes niedres. Notikuma vietā nekavējoties ieradās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki.
Ugunsnelaimi neilgi pēc plkst. 20.00 pamanīja garāmgājēji. Kā raidījumam "Degpunktā" stāstīja kāds aculiecinieks, ugunsgrēka izcelšanās brīdī no ūdenstilpes puses atskanējis sprādziens, kam sekojuši lieli melnu dūmu mutuļi un liesmas, kas pacēlušās vairāku metru augstumā.
Uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki, kuri liesmas aptuveni pusstundas laikā likvidēja. Kopējā degšanas platība bija 100 kvadrātmetri.
Aculiecinieki pieļauj, ka uguni niedrēm tīši piešķīluši bērni. Īsi pirms ugunsgrēka izcelšanās bariņš bērnu netālu no ezera jau mēģinājis aizdedzināt kūlu, taču garāmgājēji viņus aizdzinuši un atņēmuši šķiltavas. Neskatoties uz to, pēc pāris minūtēm ugunsgrēks izcēlies citā vietā, radot aizdomas, ka tie bijuši tie paši jaunieši.