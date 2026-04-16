Saldus novada iedzīvotāja Helēna Novika atzīmējusi 102. dzimšanas dienu
Saldus novada iedzīvotāja Helēna Novika nosvinējusi 102. dzimšanas dienu, un viņu sveica arī pašvaldības pārstāvji, godinot viņas darbīgo mūžu un dzīvesprieku. Ilgmūžības noslēpumu Helēna saista ar bišu produktiem, bet jaunajiem novēl būt par labiem cilvēkiem.
Saldus novada pašvaldība ziņo, ka aprīļa sākums novadā atnācis ar īpašu un sirsnīgu notikumu – cienījamā Helēnas kundze 10. aprīlī nosvinējusi savu 102. dzīves jubileju. Viņu sveikt devās arī Saldus novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajā, izglītības un kultūras jomā Inta Vanaga un p/a “Sociālais dienests” darbinieces, nesot līdzi laba vēlējumus, siltus vārdus un pateicību par bagāto mūžu.
Helēnas kundzes dzīvesstāsts ir kā kluss, bet spēcīgs liecinieks mūsu vērtībām – darbīgumam, izturībai un mīlestībai pret dzīvi. Savulaik viņa strādājusi Brocēnos – gan pasta nodaļā, kur sūtījumi devās ceļā ar nakts vilcienu, gan cementa fabrikā par telefonisti.
Ar īpašu siltumu viņa atceras kopīgos ceļojumus ar vīru, kad divatā ar “žiguli” izbraukāta Latvija. Šodien viņas ģimene ir plaša un izkaisīta pasaulē – mazmazbērni dzīvo gan Šveicē, gan Taizemē, gan tepat Latvijā.
Jautāta par ilgā mūža noslēpumu, Helēnas kundze atbild vienkārši un pārliecinoši – bišu produkti: medus, ziedputekšņi un bišu maize.
Savukārt jaunākajām paaudzēm viņas vēlējums ir lakonisks, bet dziļš: “Lai cenšas būt labi cilvēki.”
Saldus novada pašvaldība no sirds sveic Helēnas kundzi skaistajā jubilejā un vēl stipru veselību, mieru, daudz gaišu dienu un mīlestības pilnus mirkļus ikdienā.