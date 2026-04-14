Otrdien gaidāms daļēji saulains un līdz +16 grādiem silts laiks.
Šodien 06:54
Otrdien laikapstākļus Latvijā noteiks anticiklons, gaiss iesils līdz +16 grādiem
Otrdien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām valsts dienvidu un rietumu daļā, iespējams, sagādās īslaicīgu lietu, prognozē sinoptiķi.
Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš, Kurzemē un Zemgalē tas brāzmās pastiprināsies līdz 10-14 metriem sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra būs +14..+16 grādi, bet Rīgas līča Kurzemes piekrastē - aptuveni +10 grādi.
Rīgā sauli brīžiem aizsegs mākoņi, nav gaidāmi nokrišņi un vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumiem, dienvidaustrumiem. Gaiss iesils līdz +16 grādiem.
Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1028-1033 hektopaskāli jūras līmenī.