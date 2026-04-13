Policija uzsāk masveida ātruma kontroles reidus. Kad šoferiem jābūt īpaši uzmanīgiem?
No pirmdienas līdz 19. aprīlim visās Eiropas Savienības dalībvalstīs tiks organizēta Eiropas ceļu policijas tīkla "Roadpol" akcija, kuras laikā, 15. aprīlī, visās akcijas dalībvalstīs policija pastiprināti kontrolēs ātruma ievērošanu, informēja Valsts policija.
Šogad jau 13. reizi Eiropas ceļu policijas tīkla dalībvalstīs norisinājās akcija, kuras mērķis ir pievērst uzmanību sekām un bīstamībai, kādas rada atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana gan pašam autovadītājam, gan apkārtējiem satiksmes dalībniekiem.
Akcijas laikā, 15. aprīlī, visās akcijas dalībvalstīs norisināsies "24 stundu ātruma kontroles maratons", kurā vēl pastiprinātāk kontrolēs ātruma ievērošanu.