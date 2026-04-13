Vietām Latvijā pirmdien gaidāms īslaicīgs lietus.
Šodien 07:14
Vietām īslaicīgi līs, iespējama arī neliela krusa. Laika prognoze pirmdienai
Pirmdien Latvijā sauli palaikam aizsegs mākoņi, kas vietām austrumu un centrālajos novados atnesīs īslaicīgu lietu, iespējama arī neliela krusa.
Sinoptiķi prognozē, ka vējš galvenokārt lēni pūtīs no austrumiem, dienvidaustrumiem. Maksimālā gaisa temperatūra būs +9..+14 grādi.
Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi maz iespējami. Pūšot lēnam vējam, termometra stabiņš pakāpsies līdz +13 grādiem, par dažiem grādiem vēsāks gaiss saglabāsies pilsētas ziemeļos, kur gaidāma jūras brīze.
Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1027-1030 hektopaskāli jūras līmenī.