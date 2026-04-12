Kabanovs pusgada laikā darbā Rīgas domē nopelnījis vairāk nekā 11 tūkstošus eiro
Rīgas domes deputāts Nikolajs Kabanovs (S) pusgada laikā darbā domē nopelnījis 11 808 eiro, liecina viņa iesniegtā amatpersonas deklarācija par pagājušo gadu.
Saskaņā ar deklarāciju Kabanovs laikā no 2025. gada 27. jūnija, kad viņš kļuva par Rīgas domes deputātu, līdz pagājušā gada beigām guva arī 17 358 eiro ieņēmumus no komercdarbības uzņēmumā SIA "Masu mediju grupa", 2650 eiro ieņēmumus uzņēmumā SIA "Zīme", kā arī 1219 eiro ieņēmumus uzņēmumā SIA "Press Distribution Center".
Tāpat Kabanovs šajā laikā guvis 9890 eiro ienākumus no kādas privātpersonas.
Atbilstoši deklarācijai Kabanovs ir ne tikai Rīgas domes deputāts, bet arī Rīgas vides aizsardzības fonda padomes loceklis, Rīgas pašvaldības Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas loceklis, kā arī amatpersona "Demokrātisko vērtību un integrācijas neatkarīgajā asociācijā". Kabanovs kā amatu norādījis arī sabiedrisko attiecību veikšanu pats sev.
Deklarācija liecina, ka viņam pieder divi dzīvokļi, bet lietošanā ir vēl viens dzīvoklis Rīgā. Kabanovs deklarējis arī 2015. gadā ražotu automašīnu "Volvo V60".
Kabanovs bankās noglabājis kopumā 85 240 eiro.
Jaunievēlētā Rīgas dome uz pirmo sēdi sanāca 2025. gada 27. jūnijā.