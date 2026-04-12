Nedēļas vidū termometra stabiņš Latvijā pakāpsies līdz +17 grādiem
Nedēļas sākumā gaidāms mierīgs un sauss laiks.
Nedēļas sākumā Latvijā vēl saglabāsies mierīgs, sauss un saulains laiks, bet tās otrajā pusē debesis aizklās vairāk mākoņu, liecina prognozes.

Aizvadītās nedēļas nogalē vietām Latvijā gaiss iesila līdz +14…+16°, savukārt dažviet Eiropā nedēļas vidū novērotas ievērojami augstākas gaisa temperatūras – termometra stabiņš sasniedza pat +25…+30° atzīmi.

Nedēļas pirmajā pusē laika apstākļus ietekmēs anticiklons – pūtīs lēns vējš, dienās dažbrīd varēs baudīt saules starus, kā arī būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Naktī uz otrdienu valsts austrumos sabiezēs migla. Naktīs termometra stabiņš vietām vēl noslīdēs nedaudz zem 0° atzīmes, taču dienas būs siltas – gaiss pirmdien iesils līdz +10…+14°, bet jau otrdien un trešdien pārsvarā +12…+17°, tomēr vietām līča piekrastē saglabāsies par dažiem grādiem vēsāks.

Nedēļas turpinājumā laika apstākļi mainīsies – Latvijas teritoriju šķērsos lietus mākoņi, nesot nokrišņus. Naktis un, tuvojoties nedēļas nogalei, arī dienas kļūs siltākas. Saglabāsies lēns vējš.

