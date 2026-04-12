Nedēļas vidū termometra stabiņš Latvijā pakāpsies līdz +17 grādiem
Nedēļas sākumā Latvijā vēl saglabāsies mierīgs, sauss un saulains laiks, bet tās otrajā pusē debesis aizklās vairāk mākoņu, liecina prognozes.
Aizvadītās nedēļas nogalē vietām Latvijā gaiss iesila līdz +14…+16°, savukārt dažviet Eiropā nedēļas vidū novērotas ievērojami augstākas gaisa temperatūras – termometra stabiņš sasniedza pat +25…+30° atzīmi.
Nedēļas pirmajā pusē laika apstākļus ietekmēs anticiklons – pūtīs lēns vējš, dienās dažbrīd varēs baudīt saules starus, kā arī būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Naktī uz otrdienu valsts austrumos sabiezēs migla. Naktīs termometra stabiņš vietām vēl noslīdēs nedaudz zem 0° atzīmes, taču dienas būs siltas – gaiss pirmdien iesils līdz +10…+14°, bet jau otrdien un trešdien pārsvarā +12…+17°, tomēr vietām līča piekrastē saglabāsies par dažiem grādiem vēsāks.
Nedēļas turpinājumā laika apstākļi mainīsies – Latvijas teritoriju šķērsos lietus mākoņi, nesot nokrišņus. Naktis un, tuvojoties nedēļas nogalei, arī dienas kļūs siltākas. Saglabāsies lēns vējš.