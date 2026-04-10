Foto: Ilustratīvs.
Novadu ziņas
Šodien 15:04
Daugavpilī top jauna vieta vasaras atpūtai pie ezera
Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde (KSP) informē, ka šobrīd Križu apkaimē, Viršu ielas 56B tuvumā tiek veidota jauna peldvieta. Reaģējot uz vairāku iedzīvotāju lūgumiem par peldvietas revitalizācijas nepieciešamību, pašvaldība pieņēma lēmumu par rekreācijas zonas izveidi minētajā teritorijā.
Pašlaik topošajā rekreācijas zonā ar specializētas tehnikas palīdzību tiek veikta Mazā Stropu ezera piekrastes attīrīšana no apauguma, noņemta auglīgā zemes virskārta zonā, kur pēc tam tiks ierīkota peldvieta un pievestas smiltis. Arī ezera krasta līnija tiek attīrīta no makrofītu apauguma, lai nodrošinātu ērtu un komfortablu peldvietas ekspluatēšanu peldsezonas laikā.
Saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem peldvietas atjaunošanas darbi tiks paveikti līdz 24. aprīlim. KSP veiks teritorijas apsekošanu un peldvietas izmantošanas novērojumus peldsezonas laikā. Nepieciešamības gadījumā minētajā teritorijā varēs veikt papildu labiekārtošanas darbus.