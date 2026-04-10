Nākamnedēļ Latvijā gaiss iesils līdz ilgi gaidītajiem +20 grādiem
Tuvākajās dienās gaisa temperatūra Latvijā lēnām paaugstināsies un laiks būs lielākoties sauss, prognozē sinoptiķi.
Sestdiena, 11. aprīlis, gaidāma samērā saulaina, vairāk mākoņu būs valsts dienvidaustrumu daļā, kur vietām gaidāmi īslaicīgi nokrišņi, savukārt svētdien īslaicīgs lietus un neliela krusa iespējama plašākā teritorijā. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumu puses. Gaisa temperatūra naktīs pazemināsies līdz +2..-4 grādiem un pēcpusdienās sasniegs +6..+13 grādus.
Nākamās nedēļas sākumā sauli brīžiem aizsegs mākoņi, kas vietām - galvenokārt austrumu novados - var sagādāt īslaicīgu lietu, un gaisa temperatūra otrdien jau pakāpsies līdz +12..+16 grādiem, vēsāks būs dažviet piekrastē.
Prognozes par turpmāk gaidāmajiem laikapstākļiem pagaidām ir atšķirīgas. Var ierasties ciklons ar nokrišņiem un vēsāku gaisu, bet iespējams arī tālāks temperatūras kāpums - nākamās nedēļas otrajā pusē termometra stabiņš var pietuvoties +20 grādu atzīmei.