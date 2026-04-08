Līdz rudenim slēgs agrākās Bauskas šosejas posmu no Rīgas apvedceļa līdz pagriezienam uz Baldoni
Būvdarbu dēļ no ceturtdienas, 9. aprīļa, līdz oktobrim slēgs reģionālā autoceļa Lapenieki-Ķekava-Ģūģi (P137) jeb agrākās Bauskas šosejas (A7) posmu no Rīgas apvedceļa (A5) līdz krustojumam ar reģionālo ceļu Ķekava-Skaistkalne informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi".
Lai uzlabotu satiksmes drošību, šo posmu pārbūvēs par divu brauktuvju ceļu ar divām joslām katrā virzienā, kā arī paredzēs infrastruktūru mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem.
Pārbūves laikā no ceturtdienas, 9. aprīļa, līdz oktobrim posms būs slēgts transportlīdzekļu kustībai, vienlaikus nodrošinot sabiedriskā transporta kustību, piekļuvi īpašumiem un uzņēmumiem.
Slēgtā posma apbraukšana tiks organizēta pa reģionālajiem autoceļiem Rīgas HES-Pulkarne (P90) un Ķekava-Skaistkalne, kā arī pa Rīgas apvedceļu. Būvdarbu laikā autovadītājiem būs jārēķinās ar papildu laiku ceļā, norāda LVC.
Posmā tiks izbūvēts arī apgaismojums, bet autoceļu Lapenieki-Ķekava-Ģūģi un Ķekava-Skaistkalne satiksmes mezglu pārbūvēs par apļveida krustojumu. Pārbūvēs arī visas trīs autobusu pieturvietas un sakārtos ūdens atvadi. Abās brauktuves pusēs paredzēts izbūvēt gājēju un velosipēdistu infrastruktūru uz galvenajiem objektiem.
Lai varētu īstenot projektā paredzētos risinājumus, ceļa nodalījumu joslā cirtīs kokus un krūmus. Tam ir saņemta Ķekavas novada pašvaldības atļauja.
Darbus veic SIA "SC Grupa" par līgumcenu 2 789 340 eiro ar pievienotās vērtības nodokli. Projektu realizēs ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu 85% apmērā. Būvuzraudzību nodrošina SIA "ACM Projekts", projekta autors ir SIA "Projekts 3".