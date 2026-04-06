Valsts policija pieķērusi 20 dzērājšoferus.
Šodien 14:11
Dzērājšoferu sērga Latvijā: svētdien pie stūres pieķerti 20 iereibuši autovadītāji, atņemti pieci auto
Aizvadītā svētdiena uz Latvijas ceļiem iezīmējusies ar drūmu statistiku un kārtējiem pierādījumiem par autovadītāju bezatbildību.
Valsts policijas (VP) darbinieki vienas dienas laikā apturējuši 20 transportlīdzekļu vadītājus, kuri spēkratu vadīja alkohola reibumā, bet vēl viens šoferis pieķerts narkotisko vielu ietekmē.
Seši vadītāji alkohola reibumā pie stūres bija sēdušies Rīgas reģionā, pieci - Zemgalē, četri - Latgalē, savukārt Vidzemē alkohola reibumā pie stūres bija sēdušies pieci autovadītāji un viens autovadītājs narkotisko vielu ietekmē.
Pret iereibušajiem transportlīdzekļu vadītājiem sākti 13 kriminālprocesi un konfiscētas piecas automašīnas.
Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes jomā VP pieņēmusi 725 administratīvo pārkāpumu lēmumus, tajā skaitā 349 par ātruma pārsniegšanu.